Tak trener Monaco podsumował Lewandowskiego. "Znam go bardzo dobrze"

FC Barcelona ma ostatnio gigantyczne problemy kadrowe. Nie dość, że kontuzjowani są wciąż Ronald Araujo, Andreas Christensen, Frenkie de Jong oraz Gavi, to ostatnio do tego grona dołączyli również Marc Bernal, Fermin Lopez oraz Dani Olmo. Ten ostatni wrócił do Barcelony miesiąc temu, ale zdążył już stać się niezbędny. Hiszpańskie media dostrzegły, jak ogromny wpływ miał na zespół, dlatego zastanawiają się, co Hansi Flick wymyśli, by go zastąpić.

Według ustaleń "Sportu" na wtorkowy trening trener zaprosił Toniego Fernandeza. Co ciekawe, w pierwszym zespole jest już jego kuzyn Guille Fernandez, który znalazł się nawet w kadrze na spotkanie z Gironą (4:1). Szkoleniowiec ma zapewne na oku obu urodzonych w 2008 zawodników, natomiast trudno się spodziewać, by mogli oni pojawić się na murawie w czwartkowym meczu Ligi Mistrzów z AS Monaco.

FC Barcelona będzie miała ogromną motywację, by zrewanżować się rywalom za sierpniową porażkę w sparingu aż 0:3. Trener Adi Hutter zdaje sobie sprawę, że będzie to zupełnie inny mecz, gdyż wicemistrzowie Hiszpanii osiągnęli doskonałą formę. Nie może jednak narzekać, ponieważ w czterech spotkaniach ligowych jego drużyna zanotowała 10 pkt. Hutter podkreśla, że największym zagrożeniem będą dla nich: Lamine Yamal oraz Robert Lewandowski.

Dziennik "Mundo Deportivo" zaznaczył, że Polak zanotował 12 trafień w 11 spotkaniach z drużynami prowadzonymi przez austriackiego szkoleniowca w Bundeslidze - Eintrachtem Frankfurt oraz Borussią Monchengladbach. - Znam go bardzo dobrze. To spektakularne, że w tym wieku radzi sobie w taki sposób. Jest szybki, ma dobre uderzenie, jest jednym z piłkarzy, na których trzeba zwrócić uwagę - przekazał na konferencji prasowej Hutter.

Dodał też, że ma plan, jak zatrzymać Lamine Yamala. - Nie jest łatwo się przed nim bronić, dlatego musimy to robić wspólnie. Doskonale znamy jego jakość. Kluczem jest jednak to, żeby nie zapomnieć o pozostałych, którzy również mogą nam zagrozić. Musimy być odważni i dać z siebie wszystko. Jutro zobaczymy, jak sobie poradzimy - oznajmił.

Szkoleniowiec zauważył, jaki progres zrobił hiszpański zespół w ostatnim czasie. Nie ma wątpliwości, że to zasługa Hansiego Flicka, którego bardzo docenia. Ma nadzieję, że oba zespoły dadzą imponujące widowisko. Mecz AS Monaco - FC Barcelona odbędzie się w czwartek 19 września o godz. 21.