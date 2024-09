Flick odkrył karty na Ligę Mistrzów! Wiemy co z Lewandowskim. Wielki powrót

FC Barcelona perfekcyjnie rozpoczęła nowy sezon pod wodzą Hansiego Flicka, wygrywając wszystkie pięć pierwszych spotkań ligowych, a niektóre z nich w bardzo efektownym stylu. W miniony weekend Barca zwyciężyła na boisku trzeciej drużyny ubiegłego sezonu Girony aż 4:1 i umocniła się na fotelu lidera La Liga.

Wielki powrót do kadry Barcelony na mecz Ligi Mistrzów. Jest także Robert Lewandowski

Teraz, w czwartek, drużynę Roberta Lewandowskiego czeka pierwszy mecz nowej edycji Ligi Mistrzów. Pierwszym rywalem Barcelony w tych rozgrywkach będzie grające w lidze francuskiej AS Monaco. "Duma Katalonii" rozegra to spotkanie na wyjeździe, więc już w środę udała się do Księstwa Monako.

W 23-osobowej kadrze Hansiego Flicka na ten mecz jest jedna nowość - obecność Ansu Fatiego, który początek sezonu stracił z powodu kontuzji. Wychowanek Barcelony wrócił do klubu po niezbyt udanym wypożyczeniu w Brighton & Hove Albion i ma otrzymać szansę od Flicka na zaprezentowanie swych umiejętności ponownie w koszulce Blaugrany.

Nie zabrakło też miejsca dla Roberta Lewandowskiego, który z 94 bramkami na koncie będzie starał się dobić w tym sezonie do granicy 100 goli w Lidze Mistrzów.

Z drużyny wypadł za to kontuzjowany Dani Olmo, który z powodu urazu mięśniowego wróci do gry najwcześniej tuż przed październikową przerwą na kadrę. Kontuzjowani są także Fermin Lopez, Ronald Araujo, Andreas Christensen i Marc Bernal, a Frenkie de Jong i Gavi, którzy już wrócili do treningów z zespołem, jeszcze nie są gotowi do rywalizacji na najwyższym poziomie.

Mecz AS Monaco - FC Barcelona odbędzie się w czwartek 19 września o godzinie 21:00. Relacja na żywo na Sport.pl.