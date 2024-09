FC Barcelona przygotowuje się do pierwszego meczu w Lidze Mistrzów. Rywalem zespołu Roberta Lewandowskiego będzie AS Monaco, czyli klub Radosława Majeckiego. Obie drużyny, które niedawno ze sobą grały, na starcie sezonu prezentują się bardzo dobrze, przez co ich potyczka zapowiada się interesująco. Kiedy gra Barcelona? Gdzie i o której oglądać mecz AS Monaco - FC Barcelona? Transmisja TV, stream online, relacja live, wynik.

