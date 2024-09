Lewandowski trafił na okładkę "Mundo Deportivo". Tytuł mówi wszystko

Piłkarska elita ponownie bawi się po królewsku. Liga Mistrzów powróciła w nowym formacie. Z jedną, ogromną tabelą klasyfikującą wszystkich uczestników. Dobrze nam znana faza grupowa odeszła do przysłowiowego lamusa. Pierwszego dnia do walki ruszyły m.in. zwycięzca poprzedniej edycji Real Madryt (wygrana 3:1 u siebie ze Stuttgartem) czy powracający po roku przerwy Liverpool (triumf 3:1 na wyjeździe z AC Milan). Jednak największy pokaz mocy dał Bayern Monachium, który zmiótł Dinamo Zagrzeb z powierzchni ziemi 9:2, co dało mu pozycję lidera wspomnianej wielkiej tabeli.

Barcelona gotowa do walki o marzenia

Dziś (środa 18 września) i jutro (czwartek 19 września) w bój ruszają kolejne zespoły. Ta kolejka jest wyjątkowo trzydniowa, jako że Liga Europy oraz Liga Konferencji ruszają odpowiednio za tydzień i dwa tygodnie. Właśnie w czwartek do gry w LM powróci ćwierćfinalista poprzedniej edycji, czyli FC Barcelona z Robertem Lewandowskim w składzie. Losowanie rywali (ośmiu, a nie sześciu jak wcześniej) postawiło Katalończykom na drodze m.in. Bayern, Borussię Dortmund czy Atalantę Bergamo.

Jednak na początek Barcelona zmierzy się na wyjeździe z AS Monaco. Tym samym zespołem, który pokonał ich w ostatnim przedsezonowym sparingu o Puchar Gampera aż 3:0. To nie wpłynęło szczególnie negatywnie na Katalończyków, którzy ligowy sezon zaczęli od pięciu zwycięstw. Niemniej chęć rewanżu na pewno w nich będzie. Katalońskie dzienniki "Sport" oraz "Mundo Deportivo" żyją czwartkową rywalizacją, a jego głównego aktora tego widowiska wskazują Roberta Lewandowskiego.

Lewandowski w drodze do setki. Polak poprowadzi Barcelonę do wielkości?

Obie gazety umieściły Polaka na okładce najnowszych wydań i nie bez przyczyny, Kapitan polskiej kadry zaczął sezon od strzelenia czterech goli w pięciu meczach, a taki renesans formy pod wodzą Hansiego Flicka dobrze wróży przed powrotem do Ligi Mistrzów. W niej zaś Lewandowski ma konkretny cel, który podkreślają oba katalońskie dzienniki.

"Po 100 goli" - to tytuł z "Mundo Deportivo". Polak ma ich obecnie 94 i jest trzecim najlepszym strzelcem w historii rozgrywek. Jeżeli uda mu się trafić w niej jeszcze co najmniej sześć razy, dołączy do Leo Messiego (129) oraz Cristiano Ronaldo (140) w "klubie 100".

- W ostatnim meczu ligowym z Gironą Lewandowski świętował setny występ w barwach Barcelony. Teraz wyznaczył sobie kolejną setkę jako cel: 100 goli w Lidze Mistrzów. Brakuje mu już tylko sześciu, a lepsi od niego są wyłącznie Cristiano Ronaldo i Leo Messi. Polak powoli zbliża się już także do elitarnego klubu zawodników, którzy od założenia FC Barcelony w 1899 roku strzelili dla niej co najmniej 100 goli (21 piłkarzy). Na koncie ma już 63 trafienia, a przybycie Hansiego Flicka, z którym już kiedyś wygrał m.in. Ligę Mistrzów, tylko ożywiło 36-latka i dodało mu jakości - czytamy w "Mundo Deportivo".

Mundo Deportivo Mundo Deportivo

"Sport" także podkreśla bardzo dużą rolę Hansiego Flicka w odbudowie formy Barcelony oraz samego Lewandowskiego, któremu brakuje tak niewiele do stu goli w LM. - W tak młodym zespole, jakim jest Barça, doświadczenie Roberta Lewandowskiego będzie kluczowe. Na boisku i poza nim. Polak jest latarnią morską, która powinna oświetlić drużynę. FC Barcelona nie wygrała Ligi Mistrzów od 2015 roku, kiedy to pokonała Juventus Turyn 3:1 w Berlinie. Lewandowski i Flick triumfowali w niej pięć lat później w czasach pandemii - pisze "Sport". Mecz AS Monaco - FC Barcelona odbędzie się w czwartek 19 września o 21:00 na stadionie w Księstwie Monako.