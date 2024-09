Oto tabela Ligi Mistrzów po tym, co się stało w meczu Bayern - Dinamo

Obecna edycja Ligi Mistrzów na zawsze zapisze się w historii tych rozgrywek. Oto debiutuje bowiem nowy format ligowy, który zastąpił doskonale nam znaną fazę grupową. Wszystkie 36 zespołów biorących udział w LM (a nie 32 jak wcześniej) jest sklasyfikowanych w jednej ogromnej tabeli. Każdy z nich gra osiem spotkań w fazie ligowej (a nie sześć). Najlepsza ósemka na koniec awansuje bezpośrednio do 1/8 finału, natomiast o pozostałe osiem miejsc w fazie pucharowej powalczą ekipy z miejsc 9-24 w barażach. Drużyny z pozycji 25-36 definitywnie żegnają się z europejskimi pucharami, jako że nie ma już "spadochronu" do Ligi Europy.

REKLAMA

Zobacz wideo Andrzej Kowal, trener Gorzowa: Spadają trzy zespoły, więc nikt nie odpuści

Dlatego właśnie już pierwsze mecze są niezwykle ważne, a decydujący okazać się może nawet bilans bramkowy. I już na samym początku dostaliśmy przykład zespołu, który gdy dostał okazję postrzelać ile wlezie, to dokładnie to zrobił. Mowa o Bayernie Monachium. Bawarczycy już do przerwy prowadzili u siebie 3:0 z Dinamem Zagrzeb. Potem Chorwaci niespodziewanie dwukrotnie trafili do siatki, ale to tylko rozwścieczyło drużynę Vincenta Kompany'ego. Na dwa gole odpowiedzieli... sześcioma, wygrywając ostatecznie aż 9:2! Triumf tych rozmiarów uczynił z nich liderów tabeli po pierwszym dniu.

Tuż za nimi znalazła się Aston Villa. Angielski zespół nie miał kłopotów z pokonaniem na wyjeździe Young Boys Berno aż 3:0, dzięki czemu jest obecnie na drugim miejscu. Dalej mamy aż trzy drużyny, które wygrały swoje mecze 3:1. Mowa o Liverpoolu (wyjazd z AC Milan), Juventusie (u siebie z PSV) oraz Realu Madryt (u siebie ze Stuttgartem).

Najwyżej z nich sklasyfikowany jest Liverpool, bo jako jedyny swoje trzy gole strzelił na wyjeździe (przy identycznym bilansie bramkowym decyduje kolejno liczba strzelonych goli, liczba strzelonych wyjazdowych goli, liczba zwycięstw, liczba wyjazdowych zwycięstw). Madrytczycy i turyńczycy zajmują ex aequo czwartą pozycję. Grono zwycięzców uzupełnia Sporting Lizbona, który zwyciężył 2:0 z Lille, ale to właśnie tam padła najpiękniejsza bramka wieczoru autorstwa belgijskiego stopera Zeno Debasta.

Wszyscy przegrani z wtorkowych meczów zajmują miejsca 31-36, z Dinamem Zagrzeb na ostatnim miejscu. Definitywny kształt tabeli po pierwszej kolejce poznamy dopiero w czwartek, bo jest ona wyjątkowo rozbita na trzy dni, a nie na dwa jak pozostałe (jako że Liga Europy startuje tydzień później, a Liga Konferencji dwa tygodnie później).

Tabela Ligi Mistrzów po wtorku 17 września: