Stało się. Neuer przeszedł do historii. Wyjątkowy mecz w LM

We wtorek rozpoczęła się rywalizacja w Lidze Mistrzów w nowej formule, jaką jest faza ligowa. Tym razem w niej znajduje się 36 zespołów w jednej grupie. Osiem najlepszych zespołów zagra bezpośrednio w 1/8 finału LM, a drużyny z miejsc 9-24 będą rywalizować w play-offach. To ważna odpowiedź UEFA na chęć stworzenia Superligi. We wtorek nie mieliśmy niespodzianek w meczach Ligi Mistrzów - Juventus i Aston Villa wygrały swoje mecze po 3:0 (odpowiednio z PSV Eindhoven i Young Boys), Liverpool pokonał 3:1 Milan, a Real Madryt uniknął wpadki i wygrał 3:1 z Vfb Stuttgart.

Fazę ligową od zwycięstwa rozpoczął także Bayern Monachium, którym od tego sezonu zarządza Vincent Kompany. Wicemistrzowie Niemiec pokonali 9:2 Dinamo Zagrzeb. Po pierwszej połowie Bayern prowadził 3:0 po golach Harry'ego Kane'a, Raphaela Guerreiro i Michaela Olise. Po przerwie Dinamo strzeliło dwa gole w minutę i było tylko 3:2 dla Bayernu.

Monachijczycy odpowiedzieli trzema kolejnymi trafieniami Kane'a, a dodatkowo po golu dołożyli Olise, Leon Goretzka oraz Leroy Sane.

Na drugą połowę tego spotkania nie wyszedł Manuel Neuer, który nabawił się kontuzji. W jego miejsce wszedł Sven Ulreich. Ten występ Neuera był wyjątkowy jednak z innego powodu.

Neuer znalazł się w TOP 10 wszech czasów w Lidze Mistrzów. Zrównał się z legendą

Starcie z Dinamem Zagrzeb było 141. meczem Neuera w Lidze Mistrzów. Bramkarz zagrał 22 mecze w tych rozgrywkach jeszcze w barwach Schalke 04, a 119 spotkań już jako zawodnik Bayernu Monachium. Oficjalna strona UEFA podaje, że Neuer zrównał się pod względem liczby występów z legendarnym Ryanem Giggsem i znalazł się w czołowej dziesiątce tego zestawienia. Neuer nie jest jednak bramkarzem z największą liczbą meczów w Lidze Mistrzów, bo wyżej jest Iker Casillas ze 177 meczami (150 w Realu Madryt, 27 w Porto).

Najwięcej meczów w Lidze Mistrzów w historii ma Cristiano Ronaldo. Portugalczyk zagrał 59 spotkań w barwach Manchesteru United, 101 jako piłkarz Realu Madryt i 23 mecze w trykocie Juventusu. Czołową trójkę obok Ronaldo i Casillasa uzupełnia Leo Messi ze 163 występami na poziomie Ligi Mistrzów. Przed Neuerem jest jeszcze Karim Benzema (152), Toni Kroos, Thomas Mueller, Xavi Hernandez (151), Raul oraz Sergio Ramos (po 142).

Neuer zadebiutował w rozgrywkach Ligi Mistrzów 18 września 2007 r. w meczu z Valencią (0:1). Od tamtej pory Neuer zachował 58 czystych kont, licząc fazę grupową i pucharową tych rozgrywek. Sugerując się danymi z oficjalnej strony UEFA, żaden inny bramkarz nie może pochwalić się takim wynikiem w Lidze Mistrzów. Tuż za Neuerem w tej klasyfikacji jest Iker Casillas (57), Gianluigi Buffon (52), Edwin van der Sar (50) czy Petr Cech (47).

Neuer jest piłkarzem Bayernu Monachium od lata 2011 r. Jego kontrakt z aktualnym pracodawcą jest ważny tylko do końca tego sezonu. W rozgrywkach 24/25 Neuer zachował czyste konto w meczach z Freiburgiem (2:0) w Bundeslidze i z SSV Ulm (4:0) w Pucharze Niemiec.