Stało się. Mbappe dogonił legendę Realu. Co za wyczyn!

Chociaż Kylian Mbappe jeszcze nie zdobył Ligi Mistrzów, to w tych rozgrywkach może popisać się znakomitymi dokonaniami strzeleckimi. We wtorkowy wieczór Francuz zdobył premierowe trafienie w tych rozgrywkach w koszulce Realu Madryt. Przy okazji wyrównał wyczyn legendy "Królewskich" i dołączył do czołowej dziesiątki najlepszych strzelców w historii Ligi Mistrzów.

3 Fot. REUTERS/Juan Medina Otwórz galerię Na Gazeta.pl