Kuriozalny gol w meczu Ligi Mistrzów. Nieprawdopodobne, co zrobili koledzy Polaka [WIDEO]

Rozpoczęła się gra w nowym sezonie Ligi Mistrzów. W pierwszych dwóch meczach w edycji 2024/2025 Juventus wygrał u siebie 3:1 z PSV Eindhoven, a Aston Villa zwyciężyła na wyjeździe 0:3 z Young Boys Łukasza Łakomego. "Pierwszego gola w tej edycji prestiżowych rozgrywek zdobył Kenan Yildiz i od razu stał się głównym kandydatem do nagrody za najpiękniejszą bramkę pierwszej kolejki. Oprócz tego aż dwa trafienia zostały anulowane przez VAR" - opisywał Kacper Ciuksza ze Sport.pl.

Kuriozalny gol zdobyty przez Aston Villę w meczu z Young Boys w Lidze Mistrzów

O ile Kenan Yildiz zdobył piękną bramkę, która może być trafieniem pierwszej kolejki fazy ligowej, tak w meczu z Young Boys piłkarze Aston Villi zdobyli prawdopodobnie jedną z najbardziej kuriozalnych bramek, jaka w ogóle padnie w tych rozgrywkach.

Goście z Birmingham prowadzili 1:0, w 38. minucie przeprowadzili akcję, która - wydawało się - została wyjaśniona. Mohamed Camara chciał podać do bramkarza Davida von Ballmoosa, ale tak długo z tym zwlekał, że do golkipera doskoczył rywal. Doszło do zamieszania, w którym von Ballmoos mógł faulować rywala, ale to nie było ważne. Do piłki doskoczył Jacob Ramsey i wyjaśnił wszystko, zdobywając bramkę na 2:0.

"Co wymyśliła obrona BSC Young Boys?! Fatalny błąd defensywy wykorzystał Jacob Ramsey i Aston Villa ma kolejnego gola!" - czytamy na profilu Canal+ Sport.

W drugiej kolejce Ligi Mistrzów Young Boys zagra na wyjeździe z FC Barceloną (1 października), z kolei Aston Villa podejmie u siebie Bayern Monachium (2 października).