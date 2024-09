Boniek podsumował nowy format Ligi Mistrzów. Tylko na to czekał

W sezonie 2024/2025 w Lidze Mistrzów doszło do olbrzymich zmian względem poprzednich edycji. Od teraz w rozgrywkach wystąpi 36 zespołów w tzw. fazie ligowej. Każda z drużyn rozegra osiem spotkań - cztery u siebie, cztery na wyjeździe. Osiem najlepszych drużyn bezpośrednio zakwalifikuje się do 1/8 finału, a drużyny z miejsc 9-24 zmierzą się w play-offach do awansu do tej fazy rozgrywek. Pozostałe drużyny odpadają z Ligi Mistrzów i nie spadają do rozgrywek Ligi Europy.

Zbigniew Boniek wypowiedział się nt. nowego formatu Ligi Mistrzów. "To wszystko jest"

Gdy tylko zaczynały się mecze Juventusu z PSV Eindhoven i Aston Villi z Young Boys, to głos ws. nowej edycji Ligi Mistrzów zabrał wiceprezydent UEFA Zbigniew Boniek. Widać, że czekał na ten moment, by podzielić się swoim zdaniem.

"Kluby chciały zarabiać więcej, mieć ciekawsze mecze w fazie początkowej. To wszystko jest. Sam miałem obawy, ale jestem przekonany, że format jest naprawdę ok. Proponuję poczekać z oceną. Proszę zobaczyć jakie mecze mamy dzisiaj, jutro i w czwartek i tak będzie zawsze" - zapowiedział Boniek we wpisie na portalu X.

A o jakich pieniądzach mowa w nowej edycji Ligi Mistrzów? Z wyliczeń profilu Football Meets Data wynika, że najgorszy w całej stawce Slovan Bratysława powinien otrzymać nieco ponad 21 milionów euro - to niemal roczny budżet tej drużyny, która na co dzień gra w lidze, gdzie inne drużyny mają do dyspozycji kwoty w wysokości 2 milionów euro. Najwięcej otrzymają najwięksi. Cztery kluby - PSG, Manchester City, Bayern Monachium oraz Liverpool - mogą liczyć na ponad 60 milionów euro.

