Co za start Ligi Mistrzów! Grad goli na początek. Sukces ekipy Polaka

Od edycji 2024/25 w Lidze Mistrzów wprowadzono ogromną zmianę formatu. Od teraz nie ma już fazy grupowej, którą zastąpiła "faza ligowa". W niej każdy z zespołów zagra osiem meczów, każdy z innym rywalem, a następnie 24 ekipy awansują do fazy pucharowej. Nowe zasady Ligi Mistrzów poznasz TUTAJ.

Pierwsze gwizdki w tegorocznej edycji Ligi Mistrzów usłyszeliśmy o 18:45 we wtorek 17 września i niestety, na boisku nie było Polaków. Kontuzjowany Arkadiusz Milik nie znalazł się w składzie Juventusu, a mający ten sam problem Matty Cash nie zagrał dla Aston Villi. W angielskim zespole na mecz z Young Boys Berno na ławce zasiadł bramkarz Oliwier Zych, a w przeciwnym zespole rezerwowym był Łukasz Łakomy.

To jednak nie w Szwajcarii, a we Włoszech padł pierwszy gol w tej edycji Ligi Mistrzów i zdobył go Juventus. Konkretnie to Kenan Yildiz, który w 21. minucie popisał się przepięknym strzałem ze skraju pola karnego w samo okienko bramki rywali.

Turek zgłosił mocną kandydaturę do bramki kolejki, a do tego został najmłodszym strzelcem w historii Juve w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Bramkę zdobył w wieku 19 lat i 136 dni i pobił tym Alessandro Del Piero, który pierwszego gola zdobywał w wieku 20 lat i 308 dni.

Turyńczycy nie poprzestali na jednej bramce i już po 27 minutach prowadzili z PSV 2:0. Tym razem do siatki trafił Weston McKennie. Amerykanin był niepilnowany w polu karnym po tym, jak z rywalami starł się Dusan Vlahović i wpakował piłkę do siatki mocnym strzałem z pierwszej piłki.

Równolegle z drugim golem dla Juventusu padła również pierwsza bramka dla Aston Villi. Po ciekawym rozegraniu rzutu rożnego piłka trafiła do Yuriego Tielemansa, a Belg w polu karnym miał sporo przestrzeni, przymierzył i umieścił piłkę w siatce.

Jeszcze w pierwszej części gry obrona Young Boys spanikowała w swoim polu karnym i głupio straciła piłkę, a w 38. minucie gry na 2:0 podwyższył Jacob Ramsey. Przed przerwą trafił jeszcze Ollie Watkins, ale bramkę poprzedził zagraniem ręką i po analizie VAR wynik się nie zmienił.

Po rozpoczęciu drugich połów nie czekaliśmy długo na kolejną bramkę, bo już w 52. minucie znów trafili piłkarze Juventusu. Tym razem Dusan Vlahović posłał dokładne podanie do Nicolasa Gonzaleza, a ten wykorzystał dość łatwą sytuację i podwyższył na 3:0.

Aston Villa po raz kolejny trafiła do siatki w 78. minucie, ale przez zagranie ręką w środku pola sędziowie nie uznali gola. Piłkarze z Birmingham dopięli jednak swego, kiedy to w 85. minucie bardzo precyzyjnie zza pola karnego przymierzył Amadou Onana. Belg huknął prawą nogą przy słupku i nie dał szans bramkarzowi rywali. Ustalił tym wynik na 3:0.

Z kolei w drugim meczu PSV zdołało jeszcze "odgryźć się" rywalom i już w doliczonym czasie gry na 3:1 wynik spotkania ustalił Ismael Saibari. Jego trafienie ustaliło także sytuację w tabeli fazy grupowej. W związku z różnicą bramek to Aston Villa została pierwszym liderem tegorocznej edycji, a Juventus musi zadowolić się drugim miejscem.

Juventus - PSV Eindhoven 3:1 (2:0)

Bramki: Yildiz 21', McKennie 27', Gonzalez 52' - Saibari 90+3'

Young Boys - Aston Villa 0:3 (0:2)

Bramki: Tielemans 27', Ramsey 38', Onana 85'