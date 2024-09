Wraca Liga Mistrzów! Wiemy, które mecze obejrzycie w TVP. Oto terminarz

Liga Mistrzów po sześciu latach przerwy wraca do Canal+. "Sport jest zapisany w naszym DNA i od niemal 30 lat zapewniamy naszym widzom w Polsce dostęp do najlepszych sportowych wydarzeń i niezapomnianych emocji. Jesteśmy zaszczyceni, mogąc ogłosić tę informację dla wszystkich kibiców, którzy oczekiwali powrotu największej europejskiej piłki" - oznajmiła prezes i dyrektor generalna Canal+ Polska Edyta Sadowska. Fani pierwotnie byli zachwyceni, gdyż często narzekali na transmisje w Polsacie. Ujawniono jednak, że stacja wprowadza pewną innowację.

REKLAMA

Zobacz wideo Mistrz Włoch wygrywa BOGDANKA Volley Cup. Kamil Semeniuk o organizacji: Klub, w którym gram, może się uczyć

Wiemy, jakie mecze Telewizja Polska pokaże w 2. i 3. kolejce Ligi Mistrzów. Same hity

Rozgrywki ruszają za tydzień, ale oczywiście w zmienionym formacie. We wszystkich europejskich rozgrywkach, zamiast fazy grupowej zawodnicy będą rywalizować w fazie ligowej. Teraz na pierwszym etapie rywalizacji każdy z zespołów rozegra osiem meczów z ośmioma różnymi rywalami (wyjątkiem jest LK - sześć spotkań z sześcioma przeciwnikami).

Dzięki współpracy z Canal+ Telewizja Polska pokaże jedno, wybrane środowe spotkanie danej kolejki. Jak wiadomo, w pierwszej kolejce będzie transmitowała mecz Club Brugge - Borussia Dortmund, natomiast właśnie dowiedzieliśmy się kolejnej informacji. W 2. kolejce na antenie TVP będziemy mogli oglądać rywalizację Aston Villi z Bayernem Monachium.

Drużyna Matty'ego Casha, który przez ostatnie miesiące boryka się z problemami zdrowotnymi, będzie chciała udowodnić świetną postawę w ubiegłym sezonie Premier League. Zadanie nie będzie łatwe, gdyż po objęciu funkcji trenera przez Vincenta Kompany'ego Bayern jeszcze nie przegrał. Jeśli chodzi za to o bezpośrednie spotkania, to oba zespoły spotkały się tylko raz - w 1982 roku, kiedy Aston Villa wygrała 1:0 w finale Pucharu Europy.

Telewizja Polska podała również, ze w 3. kolejce będzie transmitowała mecz między RB Lipsk a Liverpoolem. Będzie to kolejne doskonałe widowisko, zwłaszcza że obie drużyny zanotowały dotąd w tym sezonie same zwycięstwa. Przed trzema laty doszło nawet do ich bezpośredniego starcia w 1/8 finału LM, kiedy wówczas piłkarze Juergena Kloppa pewnie wygrali w dwumeczu 4:0.

Plan transmisji Ligi Mistrzów na antenie Telewizji Polskiej:

Club Brugge - Borussia Dortmund - środa 18 września, godz. 21:00

Aston Villa - Bayern Monachium - środa 2 października, godz. 21:00

RB Lipsk - Liverpool - środa 23 października, godz. 21:00

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to w tej edycji Ligi Mistrzów zobaczymy na murawie łącznie aż 12 reprezentantów Polski. Do grona potencjalnych uczestników należą: Robert Lewandowski (Barcelona), Jakub Kiwior (Arsenal), Matty Cash (Aston Villa), Radosław Majecki (AS Monaco), Kacper Urbański i Łukasz Skorupski (Bolonia), Kamil Piątkowski (RB Salzburg), Michał Skóraś (Club Brugge), Marcel Lotka (Borussia Dortmund), Piotr Zieliński (Inter), Arkadiusz Milik (Juventus) oraz Łukasz Łakomy (Young Boys).