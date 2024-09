Oto szanse polskich klubów w nowej Lidze Mistrzów. Eksperci wydali wyrok

Lada moment rozpoczną się zmagania w europejskich pucharach 2024/25. Nie będzie to jednak format taki, do jakiego wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni. Zarówno w Lidze Mistrzów, Lidze Europy jak i Lidze Konferencji Europy fazę grupową zastąpi faza ligowa. Teraz na pierwszym etapie rywalizacji każdy z zespołów rozegra osiem meczów z ośmioma różnymi rywalami (wyjątkiem jest LK - sześć spotkań z sześcioma przeciwnikami).

O tym, kto awansuje do fazy pucharowej, zadecyduje tabela złożona z 36 drużyn. Do fazy pucharowej promocję wywalczą 24 z nich, z czego osiem bezpośrednio do 1/8 finału. Poza zmianami w formule zmagań wprowadzono również gigantyczne podwyżki wynagrodzenia.

Cała prawda o polskich zespołach w Lidze Mistrzów. Brutalna prawda

Rozgrywki Ligi Mistrzów rozpoczną się dokładnie za tydzień. Hitami pierwszej kolejki będą starcia Manchesteru City z Interem oraz AC Milanu z Liverpoolem. Największa niespodzianka, czyli Slovan Bratysława zagra za to z Celtikiem. Legenda słowackiej piłki Lubomir Moravcik zdradził, że mimo że polski zespół nie awansował do LM od ośmiu lat, to mamy lepszą ligę niż Słowacy.

- Ogólnie rzecz biorąc, polska liga jest zdecydowanie lepsza niż słowacka. U was jest więcej pieniędzy i kibiców. Wszyscy Słowacy, którzy są w miarę dobrzy, ale za słabi na ligi zachodnie, chcą iść do Polski, gdzie są lepsze warunki, w tym finansowe - stwierdził. I choć jego słowa napawają optymizmem, to wciąż sezon 2016/17 był ostatnim, w którym polski klub zagrał w LM. Czy zatem nowa formuła może być ratunkiem dla polskich drużyn? Na ten temat wypowiedzieli się dziennikarze podczas programu "Debata".

- Myślę, że wpłynie w znikomy sposób. Kluby muszą pracować wewnętrznie, żeby sobie pomóc. 33 lata próbujemy się dostać do Ligi Mistrzów, a udało nam się trzy razy - wyjaśnił Tomasz Włodarczyk. Nieco konkretniej zabrał za to głos Mateusz Borek. - Trzeba się spieszyć, żeby ten pociąg nie odjechał. Bo z każdym sezonem, będzie coraz trudniej. Jeśli Slovan dzisiaj zarobi pieniądze i takich zespołów będzie kilka z tych biedniejszych nacji, to za parę lat może być już dla nas bardzo daleko - przyznał.

Dawid Szymczak ze Sport.pl uważa, że nowy format tylko delikatnie uchyla nam furtkę do LM. - Musimy po prostu ciułać te punkty, dbać o to, żeby być rozstawionym, i może jak kiedyś Legia trafić na taki Dundalk, bo wtedy osiągnięcie celu będzie zdecydowanie łatwiejsze. Podobne zdanie ma również dyrektor TVP Sport Jakub Kwiatkowski. - Nie zmienia się nic. Te nasze występy w ostatnich latach w Europie to anomalie. I nic nie zapowiada tego, żeby coś się miało zmienić. Musimy budować rankingi, żeby losować łatwiejszych rywali i krok po kroku pukać do rozgrywek - dopowiedział.

Włodarczyk nie wytrzymał. "To jest lej po bombie"

Co zatem się stanie, jeśli znów mistrzostwo Polski zdobędzie klub pokroju Jagiellonii? - Trzeba powiedzieć uczciwie, że ta przygoda w europejskich pucharach jest dość smutna. Poza dwumeczem z Poniewieżem dostaliśmy srogie lanie - skwitował Borek. Łukasz Olkowicz powiedział wprost, że polskie zespoły nie potrafią zarządzać sukcesem.

- Patrzymy na UEFA, ale powinniśmy spojrzeć w lustro. UEFA pomaga, otworzyła te drzwi, natomiast z tego nie korzystamy. (...) Nie wyciągamy wniosków. Nie nabijamy sobie punktów w rankingu, nie zdobywamy doświadczenia, nie zarabiamy pieniędzy i nie inwestujemy w piłkarzy - podsumował. Na koniec znów wtrącił się Włodarczyk. - Musisz mieć w lidze stabilne lokomotywy. W Czechach te same kluby co rok zdobywają mistrzostwo. Patrząc na Ligę Mistrzów, to jest dla nas lej po bombie, mapa wstydu - zakończył.