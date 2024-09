Wyliczyli, ile w tym roku zarobią kluby w Lidze Mistrzów. Kosmos

Sezon 2016/17 był ostatnim, w którym polski klub zagrał w Lidze Mistrzów. Przez jakiś czas popularna była teoria, że Legia "odjedzie" innym klubom z ekstraklasy. Za tamten sezon w europejskich pucharach stołeczny klub dostał blisko 120 milionów złotych.

Ogromne pieniądze za grę w Lidze Mistrzów. Najwięksi zarobią fortunę. Mniejszym też skapnie

Jak dobrze wiemy, Legia nie wykorzystała gry w Lidze Mistrzów, żeby stać się polskim Celtikiem Glasgow lub innym Dinamem Zagrzeb. Polska liga wciąż jest bardzo wyrównana, czego najlepszy dowód dostaliśmy w ostatnim sezonie, gdy do ostatniej chwili o mistrzostwo walczyły zespoły, które rok wcześniej niemal spadły z ligi. To zresztą może być jedna z przyczyn, dla których polskie kluby mają tak duży problem z awansem do Ligi Mistrzów. A niemal dekada, która minęła od awansu Legii, ma odzwierciedlenie w kwotach, które dostaną uczestnicy obecnej edycji.

Statystycy prowadzący na Twitterze profil "Football Meets Data" oszacowali kwoty, które na pewno otrzymają uczestnicy obecnej edycji. Według nich Slovan Bratysława jeszcze przed zagraniem pierwszego meczu zagwarantował sobie niemal 3/4 tego, co w sezonie 2016/17 Legia dostała za całą europejską kampanię.

"Szacowane (nieoficjalne) kwoty nagród, które UEFA rozdzieli pomiędzy każdy z 36 klubów, które zakwalifikowały się do Ligi Mistrzów. Nie uwzględniono pieniędzy, które kluby dostaną za każdy zdobyty punkt (700 tysięcy euro za jeden punkt), końcowe miejsce w fazie ligowej oraz grę w fazie pucharowej" - czytamy.

Z ich wyliczeń wynika, że najgorszy w całej stawce Slovan Bratysława powinien otrzymać nieco ponad 21 milionów euro - to niemal roczny budżet tej drużyny, która na co dzień gra w lidze, gdzie inne drużyny mają do dyspozycji kwoty w wysokości 2 milionów euro. Na ten problem zwraca uwagę jedna z legend tamtejszej piłki.

Najwięcej otrzymają najwięksi. Cztery kluby - PSG, Manchester City, Bayern Monachium oraz Liverpool - mogą liczyć na ponad 60 milionów euro.

Co decyduje o podziale tych kwot? Każdy klub ma zagwarantowaną kwotę w wysokości 18,62 milionów euro. Następnie jest tzw. filar wartości. Tworzony jest on przez pieniądze, które UEFA zarabia na prawach telewizyjnych na rynku europejskim oraz międzynarodowym. Znaczenie mają też wyniki poszczególnych klubów z poprzednich lat.

Takie rozwiązanie promuje kraje duże (bo w nich prawa telewizyjne są sprzedawane drożej, a udział lokalnego dla danego klubu rynku również ma znaczenie) oraz nagradza kluby, które w poprzednich latach odnosiły sukcesy.

Wielkie pieniądze w fazie pucharowej Ligi Mistrzów. 18,5 milionów euro za awans do finału

Najwięcej pieniędzy - 914 milionów euro - można podnieść z boiska. W dokumentach UEFA możemy wyczytać, że federacja za każdy punkt w fazie ligowej płaci 700 tysięcy euro. Ponieważ teraz wszystkie drużyny rywalizują w jednej dużej lidze (ale nie każdy gra ze sobą) to znaczenie ma też zajęte w tej fazie miejsce w tabeli. Najgorsza drużyna w fazie ligowej dostanie 275 tysięcy euro. Każde miejsce wyżej to nagroda wyższa o kolejne 275 tysięcy. To oznacza, że najlepszy zespół fazy ligowej powinien otrzymać 9,9 milionów euro. Łącznie UEFA przeznaczy na te nagrody 166 500 000 euro.

Do tego dochodzą premie za miejsca w czołówce. Drużyny z miejsc 1-8 otrzymają po 2 miliony euro, a drużyny z miejsc 9-16 po milion euro.

Jeszcze większe pieniądze są w fazie pucharowej. Każdy, kto do niej awansuje, dostanie bonus w wysokości miliona euro. Awans do 1/8 finału jest wart kolejne 11 milionów euro. Kwoty rosną aż do finału. Każdy finalista dostanie 18,5 milionów euro, a zwycięzca skończy turniej z bonusowymi 6,5 milionami euro.

Oczywiście dokładny podział kwot poznamy dopiero po zakończeniu sezonu. Pieniądze za udział w Lidze Mistrzów są jednak olbrzymie - i zdecydowanie większe niż w Lidze Europy i Lidze Konferencji Europy. Z ponad 3 miliardów euro, które UEFA przekaże klubom grającym w europejskich pucharach, blisko 75 procent całości trafi do drużyn grających w Lidze Mistrzów.