Niezwykłe losowanie dla Lewandowskiego! Absolutne hity w Lidze Mistrzów

32 drużyny, klasyczny podział na osiem grup po cztery zespoły, z których po dwa najlepsze awansują do fazy pucharowej. Dobrze wszystkim znany format Ligi Mistrzów to już przeszłość. Sezon 2024/25 rozpoczyna nową erę w historii europejskich pucharów. Nic więc dziwnego, że na czwartkowe losowanie fazy ligowej czekano z wypiekami na twarzy. To właśnie faza ligowa zastąpi dobrze wszystkim znaną fazę grupową.

Rozlosowano fazę ligową Ligi Mistrzów. Są hity

Od tego sezonu w głównej części najbardziej elitarnych rozgrywek piłkarskich na Starym Kontynencie występować będzie 36 zespołów. Nie będzie podziału na grupy, a zamiast nich utworzona zostanie jedna zbiorcza tabela. Każda z ekip rozegra w sumie osiem meczów z ośmioma różnymi rywalami - po cztery u siebie i cztery na wyjeździe. Punkty z tych spotkań liczyć się będą do wspominanej tabeli.

Awans do 1/8 finału wywalczą zespoły z miejsc 1-8. Drużyny z pozycji 9-16 i 17-24 grać będą w rundzie play-off, o fazę pucharową. Drużyny z miejsc 25-36 pożegnają się z europejskimi pucharami.

W czwartek 29 sierpnia w Forum Grimaldi w Monte Carlo wszyscy uczestnicy poznali swoją przyszłość. Zanim jednak w ruch poszły kulki i komputery, na scenie pojawił się Aleksander Ceferin - szef europejskiej federacji, który wręczył nagrodę imienia prezydenta UEFA Gianluigiemu Buffonowi. Po chwili dołączył do niego Cristiano Ronaldo. Portugalczyk otrzymał statuetkę za największą liczbę goli w historii rozgrywek.

Następnie doszło do wytłumaczenia nowego formatu. Procedura losowania różnić się bowiem miała od dotychczas znanych. Aby ją usprawnić, użyto superkomputera. Buffon wyciągał kolejne zespoły z koszyków, a Ronaldo wciskał guzik, aby uruchomić superkomputer.

Robert Lewandowski ze swoją FC Barcelona trafił na zespoły, w których Polak występował w przeszłości. Zmierzy się między innymi z Bayernem i Borussią. Oto jak wyglądają pewne wyniki losowania.

Terminarze wszystkich uczestników fazy ligowej Ligi Mistrzów:

Manchester City:

Manchester City - Inter Mediolan

PSG - Inter Mediolan

Manchester City - Club Brugge

Juventus - Manchester City

Manchester City - Feyenoord Rotterdam

Sporting CP - Manchester City

Manchester City - Sparta Praga

Slovan Bratysława - Manchester City

Inter Mediolan:

Inter Mediolan - RB Lipsk

Manchester City - Inter Mediolan

Inter Mediolan - Arsenal

Bayer Leverkusen - Inter Mediolan

Inter Mediolan - Crvena Zvezda

Young Boys - Inter Mediolan

Inter Mediolan - Monaco

Sparta Praga - Inter Mediolan

Bayern Monachium:

Bayern Monachium - PSG,

FC Barcelona - Bayern Monachium,

Bayern Monachium - Benfica,

Szachtar - Bayern Monachium,

Bayern Monachium - Dinamo

Feyenoord - Bayern Monachium

Bayern Monachium - Slovan Bratysława

Aston Villa - Bayern Monachium

RB Lipsk:

RB Lipsk - Liverpool

Inter Mediolan - RB Lipsk

RB Lipsk - Juventus

Atletico Madryt - RB Lipsk

RB Lipsk - Sporting CP

Celtic - RB Lipsk

RB Lipsk - Aston Villa

Sturm Graz - RB Lipsk

Borussia Dortmund:

Borussia Dortmund - FC Barcelona,

Real Madryt - Borussia Dortmund,

Borussia Dortmund - Szachtar,

Club Brugge - Borussia Dortmund,

Borussia Dortmund - Celtic,

Dinamo - Borussia Dortmund

Borussia Dortmund - Sturm Graz

Bologna - Borussia Dortmund

FC Barcelona:

FC Barcelona - Bayern Monachium,

Borussia Dortmund - FC Barcelona

Borussia Dortmund - Atalanta,

Benfica - FC Barcelona

FC Barcelona - Young Boys,

Crvena Zvezda - FC Barcelona

FC Barcelona - Brest,

Monaco - FC Barcelona

Real Madryt:

Real Madryt - Borussia Dortmund,

Liverpool - Real Madryt

Real Madryt - AC Milan,

Atalanta Bergamo - Real Madryt

Real Madryt - RB Salzburg

Lille - Real Madryt

Real Madryt - Stuttgart

Brest - Real Madryt

Liverpool:

Liverpool - Real Madryt,

RB Lipsk - Liverpol

Liverpool - Bayer Leverkusen

Milan - Liverpool

Liverpool - Lille,

PSV - Liverpool

Liverpool - Bologna,

Girona - Liverpool

PSG:

PSG - Manchester City

Bayern Monachium - PSG

PSG - Atletico Madryt

Arsenal - PSG

PSG - PSV Eindhoven

RB Salzburg - PSG

PSG - Girona

Stuttgart - PSG

Atletico Madryt:

Atletico Madryt - RB Lipsk,

PSG - Atletico Madryt,

Atletico Madryt - Bayer Leverkusen,

Benfica - Atletico Madryt,

Atletico Madryt - Lille,

RB Salzburg - Atletico Madryt,

Atletico Madryt - Slovan Bratysława

Sparta Praga - Atletico Madryt

Atalanta:

Atalanta - Real Madryt,

FC Barcelona - Atalanta,

Atalanta - Arsenal,

Szachtar - Atalanta

Atalanta - Celtic,

Young Boys - Atalanta,

Atalanta - Sturm Graz,

Stuttgart - Atalanta

Bayer Leverkusen:

Bayer Leverkusen - Inter Mediolan

Liverpool - Bayer Leverkusen,

Bayer Leverkusen - AC Milan

Atletico Madryt - Bayer Leverkusen

Bayer Leverkusen - RB Salzburg

Feyenoord - Bayer Leverkusen,

Bayer Leverkusen - Sparta Praga

Brest - Bayer Leverkusen.

Club Brugge:

Club Brugge - Borussia,

Manchester City - Club Brugge

Club Brugge - Juventus

AC Milan - Club Brugge

Club Brugge - Sporting

Celtic - Club Brugge

Club Brugge - Aston Villa

Sturm Graz - Club Brugge

Arsenal:

Arsenal - PSG,

Inter - Arsenal

Arsenal - Szachtar,

Atalanta - Arsenal,

Arsenal - Dinamo,

Sporting - Arsenal,

Arsenal - Monaco

Girona - Arsenal

Benfica:

Benfica - FC Barcelona

Bayern Monachium - Benfica

Benfica - Atletico Madryt

Juventus - Benfica

Benfica - Feyenoord

Crvena Zvezda - Benfica

Benfica - Bologna

Monaco - Benfica

AC Milan:

AC Milan - Liverpool,

Real Madryt - AC Milan

AC Milan - Club Brugge,

Bayer Leverkusen - AC Milan

AC Milan - Crvena Zvezda,

Dinamo - AC Milan

AC Milan - Girona

Slovan Bratysława - AC Milan

Juventus:

Juventus - Manchester City

RB Lipsk - Juventus

Juventus - Benfica

Club Brugge - Juventus

Juventus - PSV Eindhoven

Lille - Juventus

Juventus - Stuttgart

Aston Villa - Juventus

Szachtar Donieck:

Szachtar Donieck - Bayern Monachium

Borussia Dortmund - Szachtar Donieck

Szachtar Donieck - Atalanta Bergamo,

Arsenal - Szachtar Donieck

Szachtar Donieck - Young Boys,

PSV Eindhoven - Szachtar Donieck

Szachtar Donieck - Brest

Bologna - Szachtar Donieck

Young Boys:

Young Boys - Inter Mediolan

FC Barcelona - Young Boys

Young Boys - Atalanta

Szachtar Donieck - Young Boys

Young Boys - Crvena Zvezda

Celtic - Young Boys

Young Boys - Aston Villa

Stuttgart - Young Boys

Feyenoord:

Feyenoord - Bayern Monachium

Manchester City - Feyenoord

Feyenoord - Bayer Leverkusen

Benfica - Feyenoord

Feyenoord - RB Salzburg

Lille - Feyenoord

Feyenoord - Sparta Praga

Girona - Feyenoord

PSV:

PSV Eindhoven - Liverpool

PSG - PSV Eindhoven

PSV Eindhoven - Szachtar Donieck

Juventus - PSV Eindhoven

PSV Eindhoven - Sporting CP

Crvena Zvezda - PSV Eindhoven

PSV Eindhoven - Girona

Brest - PSV Eindhoven

Lille

Lille - Real Madryt

Liverpool - Lille

Lille - Juventus

Atletico Madryt - Lille

Lille - Feyenoord

Sporting CP - Lille

Lille - Sturm Graz

Bologna - Lille

Salzburg:

RB Salzburg - PSG

Real Madryt - RB Salzburg

RB Salzburg - Atletico Madryt

Bayer Leverkusen - RB Salzburg

RB Salzburg - Dinamo

Feyenoord - RB Salzburg

RB Salzburg - Brest

Sparta Praga - RB Salzburg

Crvena Zvezda:

Crvena Zvezda - FC Barcelona,

Inter Mediolan - Crvena Zvezda

Crvena Zvezda - Benfica

AC Milan - Crvena Zvezda

Crvena Zvezda - PSV Eindhoven

Young Boys - Crvena Zvezda

Crvena Zvezda - Stuttgart

Monaco - Crvena Zvezda

Dinamo:

Dinamo : Borussia Dortmund

Bayern Monachium - Dinamo

Dinamo - AC Milan

Arsenal - Dinamo

Dinamo - Celtic

RB Salzburg - Dinamo

Dinamo - Monaco

Slovan Bratysława - Dinamo

Sporting CP:

Sporting CP - Manchester City,

RB Lipsk - Sporting CP

Sporting CP - Arsenal

Club Brugge - Sporting CP

Sporting CP - Lille

PSV Eindhoven - Sporting CP

Sporting CP - Bologna

Sturm Graz - Sporting CP

Celtic:

Celtic - RB Lipsk,

Borussia Dortmund - Celtic

Celtic - Club Brugge

Atalanta - Celtic,

Celtic - Young Boys

Dinamo - Celtic

Celtic- Slovan Bratysława

Aston Villa - Celtic

Stuttgart:

Stuttgart - PSG

Real Madryt - Stuttgart

Stuttgart - Atalanta

Juventus - Stuttgart

Stuttgart - Young Boys

Crvena Zvezda - Stuttgart

Stuttgart- Sparta Praga

Slovan Bratysława - Stuttgart

Girona:

Girona - Liverpool

PSG - Girona

Girona - Arsenal

AC Milan - Girona

Girona - Feyenoord

PSV Eindhoven - Girona

Girona - Slovan Bratysława

Sturm Graz - Girona

Bologna

Bologna - Borussia Dortmund

Liverpool - Bologna

Bologna - Szachtar Donieck

Benfica - Bologna

Bologna - Lille

Sporting CP - Bologna

Bologna - AS Monaco

Aston Villa - Bologna

Brest:

Brest - Real Madryt

FC Barcelona - Brest

Brest - Bayer Leverkusen

Szachtar Donieck - Brest

Brest - PSV Eindhoven

RB Salzburg - Brest

Brest - Sturm Graz

Sparta Praga - Brest

Aston Villa:

Aston Villa - Bayern Monachium

RB Lipsk - Aston Villa

Aston Villa - Juventus

Club Brugge - Aston Villa

Aston Villa - Celtic

Young Boys - Aston Villa

Aston Villa - Bologna

AS Monaco - Aston Villa

Sparta Praga:

Sparta Praga - Inter Mediolan

Manchester City - Sparta Praga

Sparta Praga - Atletico Madryt

Bayer Leverkusen - Sparta Praga

Sparta Praga - RB Salzburg

Feyenoord - Sparta Praga

Sparta Braga - Brest

Stuttgart - Sparta Praga

Slovan Bratysława:

Slovan Bratysława - Manchester City

Bayern Monachium - Slovan Bratysława

Slovan Bratysława - AC Milan

Atletico Madryt - Slovan Bratysława

Slovan Bratysława - Dinamo

Celtic - Slovan Bratysława

Slovan Bratysława - Stuttgart

Girona - Slovan Bratysława

AS Monaco:

AS Monaco - FC Barcelona

Inter Mediolan - AS Monaco,

AS Monaco - Benfica

Arsenal - AS Monaco

AS Monaco - Crvena Zvezda,

Dinamo - AS Monaco

AS Monaco - Aston Villa

Bologna - AS Monaco

Sturm Graz: