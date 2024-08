Sąsiedzi zawstydzili nas kolejny raz. W Polsce zawrzało

"Zazdroszczę im tej historii", "nie mówmy więcej, że się nie da", "myślę o polskiej nieudolności" - takie głosy pojawiły się w środowy wieczór po tym, co zrobił Slovan Bratysława. Jego piłkarze po zaciętej końcówce pokonali duńskie Midtjylland 3:2 i awansowali do Ligi Mistrzów. Tym sposobem Słowacy wprowadzili swój klub do elity po raz czwarty w historii. Robili to więc częściej niż Polacy. W internecie od razu zawrzało.

3 https://www.youtube.com/watch?v=YUUQnuwD8Bc Otwórz galerię Na Gazeta.pl