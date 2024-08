Kiedy jest losowanie Ligi Mistrzów? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA, GODZINA]

W środę poznaliśmy wszystkich uczestników nowej edycji Ligi Mistrzów. Do 32 wyłonionych wcześniej uczestników dołączyły: Dinamo Zagrzeb, Crvena zvezda Belgrad, OSC Lille i Slovan Bratysława. W tej sytuacji nic nie stoi na przeszkodzie, by każda z zakwalifikowanych drużyn poznała swoich rywali. Kiedy to nastąpi?

Liga Mistrzów rusza w nowej odsłonie. Najpierw będzie losowanie

Ceremonia losowania będzie z pewnością wyglądała inaczej niż zwykle. A to dlatego, że zupełnie zmienia się system rozgrywek. Zamiast fazy grupowej po raz pierwszy zobaczymy rywalizację w fazie ligowej. Każda z ekip rozegra w niej po osiem meczów z ośmioma różnymi rywalami. Cztery spotkania odbędą się na własnym stadionie, a cztery na wyjeździe.

Zdobywane w nich punkty będą wliczane do jednej wspólnej tabeli. Wcześniej obowiązywał podział na osiem grup i awans do 1/8 finału przysługiwał dwóm najlepszym zespołom z każdej z nich. Teraz bezpośredni udział w tej fazie turnieju zagwarantują sobie drużyn z miejsc 1-8. Z kolei ekipy z pozycji 9-16 oraz 17-24 będą rywalizowały między sobą w rundzie play-off. Pozostałe odpadną.

Kiedy losowanie Ligi Mistrzów? O której godzinie?

Podczas losowania nadal ma obowiązywać podział na cztery koszyki. Każdy klub trafi na dwie drużyny z każdego koszyka. Dlatego też już w fazie ligowej możemy spodziewać się wielkich hitów. Dokładne zasady i procedurę losowania UEFA przedstawi na swojej stronie internetowej w czwartek 29 sierpnia o 8:30.

Losowanie Ligi Mistrzów 2024/25. Koszyki

Koszyk 1: Real Madryt, Manchester City, Bayern Monachium, Paris Saint-Germain, Liverpool, Inter, Borussia Dortmund, RB Lipsk, FC Barcelona

Koszyk 2: Bayer Leverkusen, Atletico Madryt, Atalanta Bergamo, Juventus, Benfica, Arsenal, Club Brugge, Szachtar Donieck, AC Milan

Koszyk 3: Feyenoord, Sporting CP, PSV, RB Salzburg, Young Boys Berno, Celtic Glasgow, Crvena zvezda

Koszyk 4: AS Monaco, Sparta Praga, Aston Villa, Bologna FC 1909, Girona FC, VfB Stuttgart, Sturm Graz, Stade Brestois 29, Slovan Bratysława

Ceremonia losowania meczów fazy ligowej Ligi Mistrzów odbędzie się również w czwartek 29 sierpnia w Grimaldi Forum w Monte Carlo. Początek o godz. 18:00.