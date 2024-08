Znamy wszystkich uczestników Ligi Mistrzów. Tak wyglądają koszyki

Niestety już od kilkunastu dni wiemy, że w tym sezonie znów żadna polska drużyna nie zagra w Lidze Mistrzów. W tym roku szansę na awans miała Jagiellonia Białystok, która jest obecnym mistrzem Polski. Drużyna Adriana Siemieńca przegrała w dwumeczu aż 1:5 z Bodo/Glimt. Norwegowie dotarli do ostatniej rundy kwalifikacji. Tam zmierzyli się z serbską Crveną zvezda. W pierwszym meczu wygrali u siebie 2:1, a w środę 28 sierpnia doszło do rewanżu.

REKLAMA

Zobacz wideo Don Kasjo prowokuje Adamka. "Mam nadzieję, że mi podziękuje"

Pogromcy Jagielloni nie zagrają w Lidze Mistrzów! Dramat w rewanżu

Rewanżu, w którym lepsi okazali się piłkarze z Serbii! Na własnym stadionie ograli Bodo-Glimt 2:0, dzięki czemu to oni zagrają pierwszej fazie odświeżonych rozgrywek Ligi Mistrzów. Tego dnia odbyły się jeszcze trzy inne decydujące spotkania. Formalności dopełniło Dinamo Zagrzeb. Chorwaci w pierwszym spotkaniu ograli na własnym stadionie Karabach Agdam 0:3, natomiast na wyjeździe dołożyli jeszcze dwa gole i finalnie triumfowali aż 5:0, kwalifikując się do elity.

Awans wywalczył również słowacki Slovan Bratysława. Zespół naszych sąsiadów mierzył się z duńskim Midtjylland, gdzie na co dzień występuje Adam Buksa. Pierwsze starcie zakończyło się remisem 1:1, przez co sprawa awansu nadal była otwarta. W rewanżu na Słowacji sytuacja zmieniała się bardzo dynamicznie. Najpierw gospodarze wyszli na prowadzenie, po czym to goście najpierw doprowadzili do wyrównania, a następnie trafili na 2:1. Kiedy wydawało się, że to ekipa Polaka przejdzie dalej, Slovan zadał dwa szybkie ciosy - w 82. i 86. minucie - wyszarpując miejsce w LM po wygranej 3:2!

Bliska sensacji była również Slavia Praga. Czesi pokonali u siebie 2:1 francuskie Lille, jednak przed tygodniem polegli na wyjeździe 0:2, przez co takie zwycięstwo okazało się niewystarczające. Były to ostatnie mecze eliminacji. Tym samym poznaliśmy już wszystkich uczestników, którzy zagrają w tym sezonie w nowym formacie Ligi Mistrzów!

Tak wyglądają koszyki przed losowaniem LM

Real Madryt, Manchester City, Bayern Monachium, PSG, Liverpool, Inter Mediolan, Borussia Dortmund, RB Lipsk, FC Barcelona

Bayer Leverkusen, Atletico Madryt, Atalanta Bergamo, Juventus, Benfica Lizbona, Arsenal, Club Brugge, Szachtar Donieck, AC Milan

Feyenoord Rotterdam, Sporting Lizbona, PSV Eindhoven, Dinamo Zagrzeb, RB Salzburg, Lille, Crvena Zvezda Belgrad, Young Boys Berno, Celtic Glasgow

Slovan Bratysława, AS Monaco, Sparta Praga, Aston Villa, Bologna, Girona, VfB Stuttgart, Sturm Graz, Brest

W tym sezonie w Lidze Mistrzów nie będziemy oglądać już rywalizacji w fazie grupowej. Ta została zamieniona na jedną tabelę z 36. klubami, z której pewny awans na koniec będzie miała pierwsza ósemka, natomiast ekipy z miejsce 9-24 powalczą w play-offach. W takim wypadku drużyny z pozycji 25-36 pożegnają się z europejskimi pucharami. W fazie ligowej każda z drużyn rozegra osiem meczów: cztery u siebie i cztery na wyjeździe. Z każdego koszyka wylosowanych zostanie dwóch przeciwników.