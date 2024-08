To już pewne! Znamy kolejnych uczestników Ligi Mistrzów. Oto wyniki

Liga Mistrzów UEFA od tego sezonu liczyć będzie 36 uczestników. Na ten moment znamy ich już 32. We wtorek w czwartej rundzie eliminacyjnej przepustki wywalczyły trzy z nich. Do fazy ligowej awansowały drużyny, które już przed tygodniem wypracowały sobie przewagę. W środę poznany czterech ostatnich uczestników.

Salzburg i Sparta zachowały przewagę. Dwa niestrzelone karne nie przeszkodziły

Po zeszłotygodniowym meczu w dość komfortowej sytuacji byli piłkarze RB Salzburg. Wicemistrzowie Austrii bronili dwubramkowej zaliczki, jaką wywalczyli w Lublinie w spotkaniu z Dynamem Kijów. Stracie u siebie rozpoczęli najlepiej, jak się dało. Już po 12. minutach prowadzili 1:0. Po indywidualnej akcji 18-letni Adam Daghim wpadł w pole karne, minął jednego z obrońców i przymierzył idealnie w dolny róg. Ukraińcom udało się odpowiedzieć po nieco ponad kwadransie. Wystarczyło jedno długie podanie spod własnej szesnastki Tarasa Mychawki, by do sytuacji strzeleckiej doszedł Władysław Wanat. Uderzył na dalszy słupek i wyrównał na 1:1. W drugiej połowie bramek już nie zobaczyliśmy, a to oznaczało awans Salzburga.

Taką samą pozycję wyjściową co RB Salzburg miała Sparta Praga. Przed tygodniem pokonała na wyjeździe Malmoe 2:0. Po nieco ponad kwadransie mogła przewagę powiększyć. Po faulu Zatternstroma sędzia podyktował rzut karny. Do jedenastki podszedł Veljko Birmancević i strzelił wysoko nad poprzeczką. Na domiar złego kilka minut później zagotowało się w polu karnym Sparty i falował Martin Vitik. Arbiter znów odgwizdał karnego, tyle że w drugą stronę. Do Czechów uśmiechnęło się jednak szczęście, bo Anders Christiansen również pomylił się z jedenastu metrów.

Niemoc po obu stronach przełamał dopiero znany z występów w Lechii Gdańsk Lukas Haraslin i zrobił to... z rzutu karnego. Po faulu Busanello w 80. minucie huknął nie do obrony w samo okienko. Dwie minuty później Słowak poszedł za ciosem i idealnie wyłożył piłkę Albionowi Rrahmaniemu. Kosowianin z bliskiej odległości trafił do pustej bramki i ustalił wynik na 2:0. Dzięki temu Sparta pewnie awansowała po zwycięstwie 4:0 w dwumeczu.

Sensacja w Stambule. Galatasaray nie zagra w Lidze Mistrzów. Potężna awantura

Najbardziej wyrównana rywalizacja toczyła się między tureckim Galatasarayem a szwajcarskim BSC Young Boys. W Bernie dosłownie na cztery minuty przed końcem podstawowego czasu zwycięstwo 3:2 zapewnił gospodarzom Filip Ugrinić, który wykorzystał rzut karny. W Stambule długo utrzymywał się bezbramkowy remis. Emocje sięgnęły zenitu w samej końcówce, gdy po jednym ze starć zawodnicy obu drużyn wdali się w ostre przepychanki, a z trybun na murawę poleciały kubeczki i inne przedmioty. Sędzia na chwilę przerwał mecz, pokazał kartki zawodnikom obu zespołów i kazał grać dalej.

Dwie minuty przed końcem podstawowego czasu gry sytuacja Galatasarayu stała się wręcz dramatyczna. Po fantastycznym kontrataku Alan Virginius wyszedł na wolne pole, przelobował Fernando Muslerę i trafił na 1:0 dla gości. W dodatku chwilę później urugwajski bramkarz otrzymał czerwoną kartkę. Wynik utrzymał się do samego końca, a to oznaczało sensacyjny brak awansu mistrzów Turcji.

Wyniki wtorkowych meczów 4. rundy el. Ligi Mistrzów: