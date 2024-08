Kolejny gol Lewandowskiego! Tak dał Barcelonie prowadzenie. Brawo!

FC Barcelona do przerwy tylko remisowała z Athletikiem Bilbao 1:1. Kibice klubu z Katalonii liczyli na to, że uda się przechylić szalę zwycięstwa w drugiej połowie. Ostatecznie ten cel udało się spełnić. Wszystko dzięki Robertowie Lewandowskiemu! W 75. minucie Polak pokonał źle interweniującego bramkarza Athletiku! To już trzeci gol polskiego napastnika w tym sezonie.

