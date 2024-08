Rosjanie idą na dno. I tak się odgrażają. "Szybko wrócimy"

Z Rosjanami nie chce grać prawie nikt. Najlepiej świadczą o tym sparingi drużyny narodowej. Od momentu wypowiedzenia wojny Ukrainie, Rosjanie grali głównie sparingi z drużynami znajdującymi się na peryferiach międzynarodowego futbolu m.in. z Kirgistanem, Tadżykistanem, Uzbekistanem, Irakiem czy Kubą. Dopiero w tym roku zagrali z Serbią. Z przeciwników, z którymi gra Rosja nie jest zadowolony selekcjoner Walerij Karpin.

Rosja spada w rankingu UEFA. Nie ma czego się obawiać? "Nic strasznego"

Podobnie sytuacja wygląda z rosyjskimi klubami. UEFA ma pełną kontrolę nad dopuszczeniem ich do europejskich pucharów. I na razie jedyną styczność z międzynarodowym futbolem mają przez sparingi. To ma wpływ na pozycję rosyjskiej piłki, która w rankingu krajowym UEFA - w normalnych warunkach odzwierciedlających siłę ligi - spada coraz niżej. Sovsport.ru zauważa, że 29. miejsce, na którym obecnie znajduje się Rosja, jest najgorszym w historii.

Andriej Tupikow uspokaja jednak czytelników. "Nic strasznego, szybko wrócimy" - czytamy w jego artykule. I jako powód wskazuje decyzję UEFA, która wprawdzie wykluczyła rosyjskie kluby z europejskich pucharów, ale wciąż daje tamtejszej piłce punkty rankingowe - dokładnie 4,333 - czyli tyle samo ile Rosjanie zdobyli w sezonie 2020/21.

To wcale nie tak mało, bo choć Rosja spadła teraz dość nisko - pomiędzy ligę rumuńską i słoweńską - to taki stan rzeczy nie utrzyma się na długo. Rosjanom punkty zostaną dopisane dopiero po zakończeniu sezonu. Gdyby stało się to teraz, to awansowaliby na 20 miejsce! Oczywiście do końca sezonu inne kraje zdobędą trochę punktów, ale rosyjski futbol i tak zapewne awansuje. I będzie miał całkiem dobrą pozycję, gdy tamtejsze kluby już zostaną dopuszczone do gry w pucharach.

"Jak długo będzie trwała izolacja naszego futbolu - nikt nie wie. Nie ma żadnych sygnałów z UEFA. Nasze kluby nie mogą otrzymać statusu neutralnego, jak to zrobił MKOl na igrzyskach olimpijskich, bo liga rosyjska nie jest neutralna, a na pewno nie zrezygnuje ze swojej 'rosyjskości' nawet gdyby pojawiła się kusząca oferta" - podsumowuje sovsport.ru.