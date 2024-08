UEFA zmieniła hymn Ligi Mistrzów. Po 18 latach

Hymn Ligi Mistrzów został skomponowany przez Tony'ego Brittena w 1992 roku i jest adaptacją utworu "Zadok the Priest" autorstwa Georga Fridericha Handla. W pierwszej wersji wykonywany był przez Royal Philharmonic Orchestra i był słyszany w prestiżowych rozgrywkach od 1992 do 2006 roku. Później UEFA postanowiła to zmienić.

Zmiana hymnu w Lidze Mistrzów. Powrót do starej wersji

Ostatni raz wersję orkiestrową hymnu Ligi Mistrzów słychać było w 2006 roku, a konkretnie podczas finału pomiędzy FC Barceloną a Arsenalem (2:1). Wówczas UEFA zdecydowała się odejść od takiego wykonania i zmieniła hymn na ten, który znaliśmy do edycji 2023/24. Teraz "Daily Mirror" informuje, że europejska federacja zdecydowała o zmianie.

Konkretnie to o powrocie do wersji orkiestrowej, która będzie słyszana na stadionach w sezonie 2024/25. Hymn jest już puszczany w IV rundzie eliminacji Ligi Mistrzów, a więc wersja zagrana we wtorek 20 sierpnia i środę 21 sierpnia jest już tą "nową-starą", zmienioną przez UEFA. Po 18 latach znów kibice usłyszą wersję orkiestrową, której fragment odsłuchać można na poniższym wideo.

Wnikliwi kibice zauważą, że faktycznie wersja orkiestrowa różni się od tej, którą słyszeliśmy przez ostatnie lata. Znacznie bardziej słyszalne są dodatkowe głosy, dźwięki instrumentów i "monumentalność" hymnu najważniejszych rozgrywek klubowych w europejskiej piłce.

Hymn Ligi Mistrzów znają niemal wszyscy, ale nie każdy odnotował, że jest on zaśpiewany w trzech językach urzędowych UEFA: angielskim, niemieckim i francuskim. "Die Meister, Die Besten, Les Grandes Equipes, The Champions" - brzmią słowa refrenu, który znają niemal wszyscy. Po polsku oznacza to: "Mistrzowie, Najlepsi, Największe zespoły, Mistrzowie".

W sezonie 2024/25 hymnu Ligi Mistrzów nie usłyszą niestety polskie zespoły, bo Jagiellonia Białystok nie weszła nawet do IV rundy eliminacji. Nie oznacza to, że hymn Ligi Mistrzów nie zabrzmi w naszym kraju. 21 sierpnia Dynamo Kijów zmierzy się z Salzburgiem na Arenie Lublin i wówczas hymn Ligi Mistrzów zostanie odegrany.