Valencia - Barcelona. Gdzie oglądać mecz Lewandowskiego? [TRANSMISJA, GODZINA, WYNIK]

W poprzednim sezonie kibice Barcelony musieli pogodzić się z wygraną największego rywala - mistrzem Hiszpanii został Real Madryt. Atmosfera wokół katalońskiego klubu nie była najlepsza, a zespół pod wodzą Xaviego bardzo często rozgrywał kiepskie mecze. Po sezonie szkoleniowca zastąpił Hansi Flick.

Jak będzie wyglądać nowa Barcelona? Już dzisiaj pierwszy mecz w La Liga. Rywalem Valencia

To właśnie Niemiec ma sprawić, że Barcelona w wielkim stylu wróci na szczyt. Wyobraźnię kibiców rozpala jego praca w Bayernie Monachium. Tym bardziej że to za jego kadencji Robert Lewandowski przeżywał najlepszy czas w karierze. Pod jego wodzą polski napastnik strzelił łącznie 83 gole w 71 meczach. Do tego dołożył 22 asysty. To właśnie wtedy Lewandowski bił rekord bramkowy Gerda Muellera.

Obecnie oczekuje się, że za kadencji Flicka kapitan reprezentacji Polski po prostu wróci do regularnego strzelania. W poprzednim sezonie Lewandowski długo miał z tym problem i hiszpańskie media dość szybko zaczęły spekulować, czy nie zbliża się jego koniec w Barcelonie.

W sobotę Barcelona zaczyna nowy sezon i kibice tej drużyny będą liczyć na to, że w meczu z Valencią poczyni ona pierwszy krok w drodze do odzyskania mistrzostwa Hiszpanii. Podopieczni Flicka zawiedli w ostatnim meczu przed startem rozgrywek i przegrali w sparingu z AS Monaco aż 0:3. Dzisiaj muszą zagrać lepiej.

Valencia w poprzednim sezonie zajęła 9. miejsce w lidze. Dobrym prognostykiem dla tego zespołu jest fakt, że Barcelona w ostatnich dwóch sezonach nie potrafiła wygrać pierwszego meczu. Za każdym razem spotkanie kończyło się remisem 0:0. W dodatku Valencia będzie dzisiaj gospodarzem.

La Liga już wróciła do gry. Gdzie oglądać mecz Valencia - Barcelona? O której godzinie? [TRANSMISJA, STREAM, WYNIK]

Spotkanie Valencia - Barcelona, które będzie szóstym meczem pierwszej kolejki nowego sezonu La Liga, rozpocznie się w sobotę 17 sierpnia o godzinie 21:30. Transmisję z tego starcia przeprowadzi Canal+ Sport. Mecz można obejrzeć też w internecie na platformie Canal+Online. Zachęcamy również do śledzenia relacji tekstowej oraz wyniku na stronie Sport.pl, oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.