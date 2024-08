Boniek totalnie zaskoczył. Pokazał zdjęcie po meczu Realu. "Pamiętacie faceta?"

Mecz Realu Madryt z Atalantą długo nie porywał. Po pierwszej połowie kibice mogli być rozczarowani. Po przerwie grał już przede wszystkim faworyt. Atalanta w 59. minucie straciła pierwszą bramkę, a niecałe 10 minut później było już tak naprawdę po meczu. Kylian Mbappe strzelił swojego pierwszego gola w barwach Realu. To właśnie debiutancka bramka Francuza była głównym tematem wczorajszego wieczora.

Wśród kibiców obecnych na Stadionie Narodowym był również Zbigniew Boniek. Były prezes PZPN, a obecnie jeden z wiceprezesów UEFA. Po zakończeniu meczu opublikował na Twitterze zdjęcie, na którym widać go z byłym sędzią Pedro Proencą. "Pamiętacie faceta? To sędzia pięknego, słynnego meczu na Narodowym" - napisał Boniek.

O jakie spotkanie chodzi Bońkowi? Pedro Proenca na Stadionie Narodowym sędziował jeden, historyczny mecz dla polskiej reprezentacji. Chodzi o wygraną Biało-Czerwonych z Niemcami w eliminacjach do Euro 2016. Polacy wygrali z ówczesnymi mistrzami świata 2:0 po bramkach Arkadiusza Milika i Sebastiana Mili. To spotkanie stało się fundamentem kadry budowanej przez Adama Nawałkę. Na turnieju finałowym Biało-Czerwoni doszli do ćwierćfinału, gdzie byli o krok od awansu do półfinału - ostatecznie przegrali po karnych z Portugalią.

Dla Proency był to jeden z ostatnich sędziowanych meczów w karierze. W tamtym sezonie poprowadził łącznie 17 spotkań. Arbiter zakończył karierę starciem o 3. miejsce na klubowych mistrzostwach świata 20 grudnia 2014 roku.