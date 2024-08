Mbappe, Mbappe, Mbappe! Historyczny gol w Warszawie!

Kylian Mbappe po raz pierwszy zagrał dla Realu Madryt i od razu pokazał, na co go stać. Na Stadionie Narodowym w Warszawie jego nowa drużna mierzy się z Atalantą Bergamo o Superpuchar Europy. Francuz znalazł się w wyjściowym składzie Carlo Ancelottiego i nie zawiódł. W drugiej połowie popisał się przepięknym trafieniem na 2:0.

Mbappe już błyszczy. Gol w debiucie dla Realu. Tak się to robi!

W 68. minucie wspaniałą akcję skrzydłem rozpoczął Rodrygo. Zagrał w pole karne do Viniciusa, a ten dośrodkował po ziemi wzdłuż bramki. Piłkę przejął Jude Bellingham, ograł Godfreya i wyłożył ją na jedenasty metr. Tam już czyhał na nią Mbappe. Bez przyjęcia huknął w samo okienko i podwyższył wynik na 2:0.

Trafienie śmiało może uchodzić za historyczne. Mbappe dokonał tego w swoim pierwszym meczu dla Realu Madryt, a na ten kibice musieli sporo się naczekać. Choć 25-latek dołączył do klubu na początku lipca, to nie pojawił się w ani jednym sparingu. Tuż po oficjalnej prezentacji na Santiago Bernabeu udał się na wakacje i do treningów wrócił dopiero w zeszłym tygodniu.

Niespełna 10 minut wcześniej Real skarcił obronę Atalanty po raz pierwszy. Gola na 1:0 po podaniu Viniciusa strzelił Federico Valverde. Więcej bramek jednak nie padło. Zdobywcy Ligi Mistrzów pokonali najlepszy zespół poprzedniej edycji Ligi Europy i po raz szósty w historii sięgnęli po Superpuchar Europy. Takim wynikiem nie może pochwalić się żaden inny zespół na Starym Kontynencie. To także pierwsze trofeum, jakie Mbappe wywalczył po transferze do Realu.