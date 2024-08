Historia dzieje się na naszych oczach! Real ogłasza ws. Mbappe. Wielka chwila w Warszawie

Real Madryt w środę ma szansę sięgnąć po pierwsze w sezonie trofeum. Jako zwycięzca poprzedniej edycji Ligi Mistrzów zagra o Superpuchar Europy z triumfatorem Ligi Europy - Atalantą Bergamo. To także pierwsza okazja, by w białej koszulce zobaczyć Kyliana Mbappe. Już oficjalnie wiadomo, że ten zadebiutuje w Realu na polskiej ziemi.

Spotkanie odbędzie się na Stadionie Narodowym w Warszawie. Pierwszy gwizdek ma wybrzmieć o godz. 21:00. Trener Carlo Ancelotti już wybrał na nie wyjściową jedenastkę, a klub ogłosił ją w mediach społecznościowych. Od razu rzuca się w oczy, że w ataku zobaczymy Kyliana Mbappe. Obok niego pojawią się także Vinicius Junior oraz Rodrygo.

W jedenastce nie ma wielkich niespodzianek. W bramce wystąpi Belg Thibaut Courtois. Przed nimi wyjdzie czwórka obrońców - Dani Carvajal, Eder Militao, Antonio Ruediger i Ferland Mendy. Z kolei w pomocy szkoleniowiec postawił na trio: Aurelien Tchouameni, Federico Valverde, Jude Bellingham. Zabrakło za to Eduardo Camavingi, który tuż przed meczem podczas treningu doznał poważnej kontuzji i straci nie tylko to starcie, ale kilka najbliższych tygodni.

Dla Kyliana Mbappe będzie to nie tylko pierwszy oficjalny występ dla Realu Madryt, ale pierwszy w ogóle. Były gracz PSG nie miał okazji zagrać nawet w sparingach. Tuż po uroczystej prezentacji na Santiago Bernabeu w połowie lipca udał się na założone wakacje. Ominęło go więc przedsezonowe tournee w Stanach Zjednoczonych i z drużyną trenuje dopiero od tygodnia. Mimo to Acelotti nie bał się go wystawić od pierwszego gwizdka.

Skład Realu Madryt: Thibaut Courtois - Dani Carvajal, Eder Militao, Antonio Ruediger, Ferland Mendy - Aurelien Tchouameni, Federico Valverde, Jude Bellingham - Kylian Mbappe, Vinicius Junior, Rodrygo