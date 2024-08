Porażka zaboli Jagiellonię podwójnie. Stracili szansę na wielkie pieniądze!

Czy Jagiellonia Białystok mogła marzyć o awansie, mimo że musiała wygrać w miejscu, w którym nawet AS Roma przegrała kiedyś 1:6? Jak najbardziej. Jeszcze więcej powodów do wiary pojawiło się w czwartej minucie meczu, gdy strzał Jesusa Imaza z po bloku trafił w poprzeczkę, a potem w plecy Patrika Berga i ostatecznie zatrzepotała w siatce. Wtedy wydawało się, że mistrzowie Polski mają już na początek nieco spokoju i mogą podyktować warunki meczu. Nic bardziej mylnego.

Bodo - Jagiellonia. Miłe złego początki

Norwegom ten gol bynajmniej nie pokazał miejsca w szeregu. On ich rozwścieczył, gracze Bodo zupełnie przejęli kontrolę nad piłką i już do przerwy zdobyli dwa gole. Po powrocie do gry dorzucili dwa kolejne, czym do reszty zniszczyli marzenia Jagiellonii o Lidze Mistrzów. Doświadczenie w europejskich pucharach oraz atut własnego boiska się nie zmarnowały.

Wielka kasa zniknęła bezpowrotnie. Jednak nadal jest o co walczyć

Mistrzowie Polski muszą zapomnieć o Lidze Mistrzów, ale także o wielkich pieniądzach, jakie się z nią wiążą. Gdyby Jagiellonia awansowała go fazy ligowej, to tylko za to dostałaby bajeczne w skali naszej ligi 18,62 mln euro. Co więcej, za każde zwycięstwo w LM UEFA płaci 2,1 mln euro, a za każdy remis 0,7 mln euro (spotkań rozgrywa się w niej osiem). Zresztą nawet gdyby białostoczanie odpadli w IV rundzie eliminacji z Crveną Zvezdą Belgrad, to dostaliby 4,29 mln euro.

Oczywiście to nie koniec zmagań Jagiellonii w europejskich pucharach. Białostoczanie powalczą teraz o awans do Ligi Europy w IV rundzie. Jeżeli im się to uda, zarobią 4,31 mln euro, a za każde zwycięstwo w fazie ligowej dostaną 450 000 euro (za remis 150 000). Problem w tym, że w play-off o Ligę Europy będzie prawdopodobnie jeszcze trudniej niż byłoby z Crveną Zvezdą w Lidze Mistrzów, bo Jagiellonia zagra z Panathinaikosem Ateny lub wielkim Ajaxem Amsterdam. Drugie starcie ich dwumeczu w czwartek 15 sierpnia o 20:15 w Amsterdamie. Pierwszy mecz Holendrzy wygrali 1:0.

Dodajmy, że Jagiellonia ma już zapewnioną co najmniej fazę ligową Ligi Konferencji, za co już na 100 proc. otrzyma 3,17 mln euro. Każde zwycięstwo w niej to 400 000 euro, a remis to 133 000 euro.