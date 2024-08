Dramat Jagiellonii w Lidze Mistrzów. Pięć goli. A zaczęło się kapitalnie

Jagiellonia Białystok z przytupem zaczęła swoją przygodę w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów, wygrywając wysoko z litewskim Poniewieżem 7:1 w dwumeczu. Ale w kolejnej rundzie poprzeczka poszła w górę. Rywalem białostoczan został mistrz Norwegii - Bodo/Glimt. I niestety już w Białymstoku goście zdołali pokazać wyższość, wygrywając 1:0 i stawiając siebie w korzystnej sytuacji przed rewanżem. Jagiellonia musiała dokonać sporej sensacji, żeby awansować do kolejnej rundy.

REKLAMA

Zobacz wideo Probierz mówi wprost. "Te opinie były krzywdzące. Nie był na wakacjach".

Kapitalny początek Jagiellonii. A potem dramat

I tą sensacją zaczęło pachnieć już w pierwszych minutach meczu! Białostoczanie postanowili grać odważnie i wysoko naciskać rywali. I chociaż to gospodarze przeprowadzili pierwszą akcję w meczu, to Jagiellonia zdobyła bramkę! Po wyrzucie z autu świetne podanie dostał Pululu i wpadł w pole karne z piłką z prawej strony. Kąt był ostry, więc jego strzał odbił bramkarz, a potem w polu karnym stał się chaos. Do piłki dopadł Imaz. Jego strzał był blokowany, piłka trafiła jeszcze raz w poprzeczkę, ale finalnie trafiła też w Berga i wpadła do siatki! I tak już w czwartej minucie białostoczanie odrobili straty z pierwszego meczu.

Gospodarze niedługo później zabrali piłkę Jagiellonii i przejęli inicjatywę, ale nie przekładało się to na stuprocentowe sytuacje. Największym zagrożeniem dla bramki gości byli Hague i Berg, ale ich strzały albo były niecelne, albo prosto w bramkarza Jagiellonii.

Niemniej, w kolejnych minutach zarysowywała się coraz większa przewaga gospodarzy. Atakowali raz po raz, ale przede wszystkim Jagiellonia zupełnie nie potrafiła przytrzymać piłki. Wszelkie przebitki i tzw. drugie piłki wygrywali gospodarze. W takich warunkach gol dla Bodo był kwestią czasu i to się niestety stało. W 34. minucie piłka nieco szczęśliwie trafiła na 18. metr do Sondre Feta, a ten kapitalnie uderzył lewą nogą i pokonał Abramowicza.

Na domiar złego zaledwie cztery minuty później Bodo przeprowadziło kolejną świetną akcję. Hauge zagrał na prawo do Maatty, podania nie przeciął Moutinho, a Maatta w sytuacji sam na sam pokonał bramkarza Jagiellonii. I zrobiło się 2:1 w zaledwie cztery minuty. Takim też wynikiem skończyła się pierwsza połowa. I niestety był to wynik zasłużony. Białostoczanie mieli dobre kilka minut na początku pierwszej części gry, kiedy strzelili gola, ale z każdą kolejną minutą było coraz gorzej. W końcu norweski zespół udokumentował swoją przewagę dwoma golami.

Jagiellonia zagra o Ligę Europy. Pojedynek z gigantem

W drugiej połowie ataki Bodo nieco ustały, ale niestety nie przeszkodziło to norweskiemu zespołowi podwyższyć prowadzenia. W 56. minucie Abramowicza znowu pokonał Fet. Znowu z dystansu, po jego strzale z 20. metra piłka odbiła się od słupka i wpadła do siatki. Tempo meczu od tego momentu nieco siadło. Ale znowu - nic sobie nie robiło z tego Bodo. Jagiellonia nie potrafiła dobrać się do rywala. Białostoczanie mieli szansę po tym, jak z autu wrzucał Moutinho, a nieznacznie w polu karnym pomylił się Imaz.

Nie myliło się za to Bodo. W 71. minucie kapitalną akcją popisał się Hauge, który po złamaniu z prawej strony do środka na 16. metrze nie strzelał, tylko dograł jeszcze do Hogha, a ten pokonał Abramowicza. W odpowiedzi Jagiellonia przeprowadziła niezłą akcję, w której Marczuk kapitalnie dograł na 11. metr do wprowadzonego w drugiej połowie na boisko Fadigi, ale ten źle trafił w piłkę.

Do końca meczu wiele się już nie wydarzyło. Obie ekipy już nie forsowały tempa. Jagiellonia ostatecznie przegrała 1:4, a w całym dwumeczu 1:5 i zakończyła tym samym swoją pierwszą, historyczną przygodę w Lidze Mistrzów. Białostoczanie "spadają" tym samym do Ligi Europy i zagrają w ostatniej, IV rundzie kwalifikacji. Problem w tym, że ich rywalem będzie klub z górnej półki. Jagiellonia zagra bowiem z wygranym dwumeczu Ajax Amsterdam - Panathinaikos Ateny. W pierwszym meczu w Grecji 1:0 wygrał Ajax.