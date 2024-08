Liga Mistrzów. Bodo/Glimt - Jagiellonia Białystok. O której mecz? [TRANSMISJA, WYNIK NA ŻYWO]

Jagiellonia Białystok wciąż liczy się w grze o piłkarską Ligę Mistrzów. We wtorek powalczy o wejście do ostatniej czwartej rundy eliminacji. Aby to osiągnąć, musi pokonać na wyjeździe FK Bodo/Glimt. W pierwszym meczu minimalnie lepsi byli Norwegowie. O której mecz Bodo/Glimt - Jagiellonia Białystok? Gdzie obejrzeć? Transmisja TV na żywo, stream, relacja live, wynik.

