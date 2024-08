Tego się nie spodziewali. Chwile grozy w Jagiellonii przed Ligą Mistrzów

Tuż po przybyciu do norweskiego Bodo drużyna Jagiellonii Białystok miała chwilę na odsapnięcie, ale już około godziny 18:00 zameldowała się na arenie wtorkowego meczu rewanżowego III rundy eliminacji Ligi Mistrzów z Bodo/Glimt - Aspmyra Stadium. Obiekt ten może pomieścić ponad 8 tysięcy kibiców, ale pomimo pięknej pogody nie jest powiedziane, że we wtorek wypełni się do ostatniego miejsca.

Jeszcze w poniedziałek wieczorem gospodarze opublikowali grafikę, że do tej pory na rewanż z Jagiellonią sprzedało się 6200 biletów. Nam z kolei udało się dowiedzieć, że w sektorze gości powinno się znaleźć 165 kibiców mistrza Polski - część z Białegostoku, a część z emigracji, wszak nawet w samym Bodo Polaków nie brakuje.

"Gra trenerów" o awans do Ligi Mistrzów. Hansen chce sprawić sobie prezent urodzinowy

Na tradycyjnej przedmeczowej konferencji prasowej trener Adrian Siemieniec i obchodzący 30. urodziny Kristoffer Hansen sprawiali wrażenie wyluzowanych. W końcu to po Bodo/Glimt, szczególnie po wygranej 1:0 w Białymstoku, oczekuje się awansu do kolejnej rundy, podczas gdy Jagiellonia chce przede wszystkim pokazać swoją najlepszą wersję i spróbować pokusić się o niespodziankę.

- Najlepszy prezent na urodziny? Zdecydowanie zwycięstwo jutro! - nie ukrywał Hansen, który bagatelizował kwestię tego, że we wtorek ponownie zagra w swojej ojczyźnie. - To nic specjalnego. Wiele razy grałem z Bodo, nie ma u mnie dodatkowych emocji, może lekka ekscytacja wywołana stawką spotkania. Musimy zagrać ofensywniej zarówno bez piłki, jak i z nią. Bodo kontrolowało mecz w Białymstoku przez posiadanie piłki. Wiemy, jakie szczegóły zrobiliśmy źle i spróbujemy jutro to poprawić - przyznawał.

Trener Adrian Siemieniec zaręczał, że jego drużyna wie, co należy poprawić względem pierwszego spotkania, ale spodziewa się, że po drugiej stronie jest podobne nastawienie. - Myślę, że pierwszy mecz dał nam wiele wniosków wielopłaszczyznowych. Wynieśliśmy wiele nauki, ale teraz to jest gra między drużynami i trenerami. Zobaczymy, kto wyciągnie lepsze wnioski - tłumaczył.

- Mecz z takim przeciwnikiem ma różne fazy. Czasami trzeba ryzykować, czasami grać wg planu. Oprócz mentalności i nastawienia musi być plan. Z takim rywalem nie wygra się na "hurra". Trzeba mieć plan na całe 90 minut, być może trzeba będzie reagować na bieżąco. Będziemy musieli się poprawić, chcemy być lepszą wersją Jagiellonii, bo wiem, że na to stać - zaznaczał szkoleniowiec mistrza Polski, informując, że wszyscy zawodnicy w jego drużynie są zdrowi.

Jagiellonia trenowała w Bodo. Najpierw miły akcent, a na koniec chwile grozy

Niedługo po konferencji prasowej, o godzinie 19:00, mistrzowie Polski wyszli na godzinny, przedmeczowy trening. Nie zawierał on jednak żadnych szczegółów personalnych czy taktycznych, w związku z czym obecni na trybunach dziennikarze mogli pozostać dłużej niż tradycyjne 15 minut. "Żółto-Czerwonych" przywitał napis "Witamy w Bodo!" na stadionowym telebimie.

Trening odbywał się przy pięknej, słonecznej pogodzie, która ma być również w dniu meczu. Jagiellończycy nie zamierzali odpuścić możliwości zapoznania się ze sztuczną, ponoć bardzo szybką murawą na stadionie Bodo/Glimt. - Adaptacja do innej nawierzchni będzie ważna. To środowisko jest znane dla Bodo, my je dopiero poznamy. Ale my też lubimy grać szybko i może będzie to dobra murawa dla obu drużyn. Postaramy się na treningu jak najlepiej z tą płytą zapoznać. Nie trenowaliśmy na sztucznej w Białymstoku w Białymstoku, bo są różne sztuczne płyty, a takie zmiany dobrze nie wpływają na drużynę - mówił trener Siemieniec.

Treningowe obserwacje mistrzów Polski nie do końca zdawały się potwierdzać tezę o wyjątkowości płyty w Bodo. - Jest normalnie, nic nadzwyczajnego - słyszeliśmy. Godzinne zajęcia zakończyły się jednak chwilami grozy, gdy nie najlepiej poczuł się Afimico Pululu. Francuski napastnik Jagi szybko trafił pod opiekę klubowych fizjoterapeutów, którzy szybko i skutecznie zajęli się jednym z liderów mistrza Polski. Na szczęście wszystko zakończyło się na strachu, powrót "Afiego" zebrana w grupę drużyna nagrodziła brawami, a następnie udała się do szatni. Nieco dłużej od kolegów ćwiczył nowo pozyskany Darko Czurlinow, który nie może zagrać we wtorek ze względów proceduralnych, ale według słów Adriana Siemieńca ma być gotów na debiut w sobotnim meczu ligowym z Cracovią.

Piłkarze Bodo/Glimt swoje konferencje i trening odbyli jeszcze zanim polska delegacja dotarła do Bodo. Trener Kjetil Knutsen jednak przyznał, że we wtorek nie zagra kontuzjowany lider obrony mistrza Norwegii Brede Moe, a niepewny jest występ podstawowego środkowego pomocnika Ulrika Saltnesa.

Rewanżowy mecz III rundy eliminacji Ligi Mistrzów Bodo/Glimt - Jagiellonia odbędzie się we wtorek 13 sierpnia o godz. 19. Relacja na żywo na Sport.pl.