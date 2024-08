"Są lepsi od Ajaksu Amsterdam". Tak, to o polskim klubie

Po zaledwie jednym dwumeczu Jagiellonia Białystok jest pewna gry jesienią w fazie ligowej europejskich pucharów. Dzięki wyeliminowaniu litewskiego FK Poniewież Jagiellonia ma zapewniony udział w fazie ligowej Ligi Konferencji. Wciąż zespół Adriana Siemieńca jest w grze o Ligę Mistrzów, gdzie w trzeciej rundzie eliminacji zagra z norweskim Bodo/Glimt. - Uważam, że na tym polu możemy tylko coś zyskać, a na pewno nie stracić. Z każdym przeciwnikiem chcemy walczyć o awans do kolejnej rundy. Nie widzę na nas dużej presji - mówił Siemieniec na przedmeczowej konferencji prasowej.

Bodo/Glimt zagra z polskim zespołem po raz trzeci w historii. W sezonie 21/22 Legia Warszawa pokonała 5:2 Norwegów w dwumeczu w pierwszej rundzie el. Ligi Mistrzów. W sezonie 22/23 Bodo/Glimt mierzyło się z Lechem Poznań w 1/16 finału Ligi Konferencji Europy. Wtedy Lech wygrał 1:0, a jedynego gola w całym dwumeczu strzelił Mikael Ishak.

- Kibice w Norwegii nie wiedzą zbyt wiele o Jagiellonii i nie zdają sobie sprawy, jak silny to jest zespół. Oczekują wygranych w obu meczach. Jeśli Jagiellonia będzie w stanie utrzymywać się przy piłce, piłkarze Bodo będą się frustrować. Mistrz Norwegii bardzo nie lubi, jak się nie pozwala mu grać w jego stylu. To nie jest zespół, który lubi biegać za piłką - mówił nam Trond Olsen, były piłkarz Bodo/Glimt, a obecnie ekspert telewizji Avisa Nordland.

Co za słowa o Jagiellonii Białystok. "Być może lepszy zespół od Ajaksu"

Na ciekawą opinię o Jagiellonii zdecydował się Patrick Berg. Pomocnik Bodo/Glimt porównał mistrzów Polski do... Ajaksu Amsterdam. - Powiedziałbym, że w ofensywie jest to zespół być może lepszy od Ajaksu. Pod tym względem będzie to dla nas najcięższe wyzwanie w tym roku. To dobra drużyna, która, w porównaniu do naszych wielu wcześniejszych rywali w Europie, tworzy zgrany kolektyw. Zazwyczaj gramy z rywalami, którzy wyróżniają się indywidualnie, a nie drużynowo. Przed nami prawdziwy test - powiedział Berg w rozmowie z "Avisa Nordland" (tłumaczenie za: transfery.info).

Bodo/Glimt miało okazję rywalizować z Ajaksem w 1/16 finału Ligi Konferencji Europy. W Holandii był remis 2:2, natomiast w Norwegii Ajax wygrał 2:1 i awansował do 1/8 finału. Warto dodać, że przegrany dwumeczu między Jagiellonią a Bodo zagra w rundzie play-off Ligi Europy ze zwycięzcą pary Panathinaikos Ateny - Ajax Amsterdam. Z kolei rywalem Jagiellonii lub Bodo w play-offach Ligi Mistrzów będzie Crvena Zvezda Belgrad.

Jagiellonia jest drużyną, która może nie ma największego budżetu czy najlepszych zawodników w Ekstraklasie, ale są najlepszym zespołem. To bardzo innowacyjna drużyna. Jagiellonia to zespół typowo nastawiony na atak, bardzo podoba mi się ich styl gry. Bardzo dobrze funkcjonują w strukturze, znajdują przestrzenie, często operują za plecami rywali. Moim zdaniem mamy teraz sytuację typowo 50/50 - stwierdził Kjetil Knutsen, trener Bodo/Glimt.

Relacja tekstowa na żywo z meczu Jagiellonia Białystok - Bodo/Glimt w środę od godz. 20:45 w Sport.pl, a także w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.