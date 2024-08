Brawo Adam Buksa! Reprezentant Polski bohaterem klubu w el. Ligi Mistrzów

Za Adamem Buksą dość dobre miesiące. Najpierw w barwach tureckiego Antalyasporu, w którym był na wypożyczeniu z RC Lens, strzelał seryjnie, a później zdobył też ważną bramkę na mistrzostwach Europy w Niemczech w meczu przeciwko Holendrom.

Zobacz wideo Był polskim objawieniem Euro. Probierz ocenia. "Wykorzystał moment"

Adam Buksa z golem w el. do LM. Wykorzystał błąd rywali

Po Euro stało się jednak jasne, że Buksa zmieni klub. Zdecydował się on nie zostawać w Turcji, ale też wiadomo było, że w RC Lens nie będzie miał zbyt wielu szans grę. Napastnik zdecydował się na transfer do duńskiego FC Midtjylland.

Buksa wejście do klubu ma bardzo dobre. Już w debiutanckim meczu zdobył bramkę! We wtorek Polak ponownie wpisał się na listę strzelców. W meczu trzeciej rundy eliminacji do Ligi Mistrzów jego klub mierzył się z Ferencvarosem, a napastnik zdobył gola już w 17. minucie.

Jak padła bramka? Defensorzy węgierskiej drużyny kompletnie się pogubili przy rozegraniu od własnej bramki. Buksa przejął piłkę we własnym polu karnym i długo się nie zastanawiał. Oddał strzał i wyprowadził zespół na prowadzenie!

Choć w kolejnych minutach przewagę w posiadaniu piłki mieli Węgrzy, to okazje na kolejne gole mieli piłkarze Midtjylland. Chwilę przed przerwą Duńczycy mieli nawet rzut karny, ale go nie wykorzystali. Po zmianie stron zespół Buksy powiększył prowadzenie na 2:0. I takim wynikiem mecz ostatecznie się zakończył.

Midjylland jest więc w korzystnym położeniu przed przyszłotygodniowym rewanżem na Węgrzech. Zwycięzca dwumeczu zagra w IV rundzie, decydującej o awansie do fazy grupowej.