Trudne losowanie Jagiellonii w walce o Ligę Mistrzów! Seryjny mistrz kraju

Polski zespół rozbijający w europejskich pucharach rywala 7:1? Rzadkość, którą naprawdę warto docenić. Nawet jeżeli litewski FK Poniewież okazał się przeciwnikiem z bardzo niskiej półki. Ile to już razy widzieliśmy nasze kluby męczące się z teoretycznymi słabeuszami. Tym razem było inaczej. Zespół Adriana Siemieńca już na wyjeździe tak naprawdę wyjaśnił kwestię awansu, wygrywając 4:0, a potem w Białymstoku dopełnił formalności (3:1). Świetna gra i spokojne przejście do kolejnej rundy. Obyśmy jak najczęściej widzieli coś takiego.

Starzy znajomi polskich klubów na drodze Jagiellonii

Co się trzeciej rundy tyczy, w niej poprzeczka idzie bardzo mocno do góry. Jagiellonia zmierzy się z bardzo dobrze znanym polskim klubom Bodo/Glimt. Norwegowie w sezonie 2022/23 mierzyli się z Lechem Poznań w 1/8 finału Ligi Konferencji, przegrywając wówczas w dwumeczu 0:1 (0:0 i 0:1). W II rundzie eliminacji Ligi Mistrzów wyeliminowali łotewski RFS Ryga, podobnie jak białostoczanie, triumfując 7:1. Z tą różnicą, że Norwegowie 4:0 wygrali u siebie, a 3:1 w stolicy Łotwy.

Mistrzom Polski z pewnością nie będzie łatwo, ale absolutnie nie jest to rywal poza ich zasięgiem. Szczególnie że grać jest o co. Awans to IV rundy eliminacji to nie tylko krok od piłkarskiego nieba, ale także gwarancja gry w fazie ligowej Ligi Europy w wypadku niepowodzenia. Na kogo w potencjalnym dwumeczu o awans do Ligi Mistrzów mogła trafić Jagiellonia?

Mogło być lepiej! Wielkie wyzwanie dla Jagiellonii w IV rundzie

Szwajcarskie Young Boys Berno, serbska Crvena Zvezda, chorwackie Dinamo Zagrzeb oraz zwycięzcy dwumeczów Midtjylland (Dania) - Ferencvaros (Węgry) i Malmo (Szwecja) - PAOK Saloniki (Grecja). Takie opcje mieli mistrzowie Polski przed rozpoczęciem losowania. Ostatecznie padło na Crvenę Zvezdę Belgrad.

Wydaje się, że Jagiellonia mogła trafić lepiej. Mistrzowie Serbii regularnie grają w fazie grupowej (teraz ligowej) europejskich pucharów. W zeszłym sezonie awansowali do grupy w Lidze Mistrzów, gdzie zajęli ostatnie miejsce po rywalizacji z Manchesterem City, RB Lipsk oraz Young Boys Berno. Dodatkowo w lidze serbskiej są hegemonem. Zdobywają tytuł za tytułem nieprzerwanie od 2018 roku. Pierwszy mecz 20 lub 21 sierpnia w Białymstoku, a rewanż 27 lub 28 sierpnia w Belgradzie.