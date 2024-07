Niespodziewane wiadomości nt. Tomasza Hajty. To już dziś

Już za kilka godzin odbędzie się mecz rewanżowy pomiędzy Jagiellonią Białystok a FK Poniewież w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Piłkarze Adriana Siemieńca nie powinni mieć większych problemów, by postawić kropkę nad "i". Jak się okazuje, z bliska to starcie będzie obserwował jeden z doświadczonych komentatorów, który w przeszłości trenował też białostocką ekipę. Będzie to dla niego wielki powrót za mikrofon!

4 fot. Polsat Sport Otwórz galerię Na Gazeta.pl