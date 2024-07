Co on zrobił?! Asysta marzeń Jakuba Piotrowskiego w LM

Niedługo po zakończeniu Euro 2024 kibiców czekają kolejne piłkarskie emocje. Nie dość, że do gry wróciła ekstraklasa, to kilka dni temu rozpoczęły się eliminacje europejskich pucharów. W tym roku do Ligi Mistrzów próbuje zakwalifikować się Łudogorec Razgrad, gdzie na co dzień występuje Jakub Piotrowski. W meczu drugiej rundy przeciwko Dynamo Mińsk Polak zanotował kapitalną asystę przy pierwszej bramce.

