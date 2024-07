TVP ogłasza kapitalne wieści! Chodzi o mecz Jagiellonii w LM

To był wymarzony sezon Jagiellonii Białystok. Podopieczni Adriana Siemieńca do końca rozgrywek bili się o mistrzostwo Polski ze Śląskiem Wrocław, ale ostatecznie wyszli z korespondencyjnego starcia zwycięsko. Złoto po raz pierwszy w historii powędrowało do Białegostoku.

REKLAMA

Zobacz wideo Największe rozczarowanie Euro2024? "To nie był ten sam piłkarz, który czarował w lidze"

Wiemy, gdzie obejrzymy mecz Jagiellonii. Potwierdzone

Jagiellonia będzie więc kolejnym polskim klubem, który postara się sforsować wrota do bram piłkarskiego raju, jakim jest Liga Mistrzów. W XXI wieku ta sztuka udała się tylko Legii Warszawa w 2016 roku. Stołeczni piłkarze zajęli wówczas trzecie miejsce w wymagającej grupie z Realem Madryt, Borussią Dortmund i Sportingiem.

Białostoczan do Ligi Mistrzów dzielą trzy rundy. Najpierw rywalizacja z mistrzem Litwy FK Poniewież. Dwumecz rozpocznie się od spotkania na Litwie, 23 lipca o 17:30. Oficjalnie wiadomo, gdzie to spotkanie będą mogli obejrzeć polscy widzowie.

Dyrektor TVP Sport Jakub Kwiatkowski na swoim profilu na portalu X oficjalnie potwierdził, że wyjazdowe spotkanie będzie dostępne właśnie w Telewizji Polskiej. Rewanż zaplanowano na 31 lipca.

Białostoczanie w przypadku wygranej będą mieli zagwarantowany udział w fazie grupowej Ligi Konferencji Europy. W praktyce oznacza to zatem to, że jeden wygrany dwumecz w eliminacjach europejskich pucharów zapewnia stolicy Podlasia pucharową przygodę na jesień.

Jagiellonia jest zespołem, który w piątkowy wieczór zainauguruje nowy sezon Ekstraklasy. Do Białegostoku przyjedzie Puszcza Niepołomice. Początek tego spotkania o 18:00.