Fantastyczne wiadomości ws. transmisji Ligi Mistrzów! "Ogłoszenie wkrótce"

Liga Mistrzów przez sześć ostatnich lat była transmitowana w Polsacie, który stracił te prawa na rzecz Canal+. Ta stacja niedawno osiągnęła porozumienie z Telewizją Polską w sprawie sublicencji na mecze ekstraklasy. I niewykluczone, że obaj nadawcy dobiją kolejnego targu.

REKLAMA

Zobacz wideo Co za porównanie! "Sceny rozbierane, a potem nuda, nuda"

Media: Liga Mistrzów wróci do TVP? Rozmowy na ostatniej prostej

TVP przez wiele lat pokazywała wybrane spotkania elitarnych rozgrywek. Sublicencja wygasła z końcem sezonu 2022/23, przez co w ostatnim roku polscy kibice nie mogli oglądać LM w ogólnodostępnej telewizji (poza finałem).

Nachodzące rozgrywki mają przynieść w tym względzie duże zmiany, o czym poinformował dziennikarz Wojciech Górski. "Liga Mistrzów ma wrócić do TVP Sport! Z tego co słyszę, prawa do ekstraklasy to nie koniec mocnych zakupów TVP Sport. Deal z Canal+Sport ma być już dogadany, a ogłoszenie ma nastąpić wkrótce. Wybrane mecze LM będą pokazywane także przez TVP" - napisał na Twitterze.

TVP rozbudowuje piłkarską ofertę. "To powinno cieszyć najbardziej"

Gdyby publiczny nadawca pozyskał prawa do transmitowania LM, miałby naprawdę bogatą ofertę piłkarską. Poza wybranymi spotkaniami ekstraklasy jakiś czas temu pozyskał prawa do pokazywania I oraz II ligi. - To, co najbardziej powinno cieszyć dziennikarzy i kibiców to fakt, że dzięki transmisjom w TVP te rozgrywki (I i II liga - red.) będą ogólnodostępne, bez żadnych dodatkowych opłat - powiedział Jakub Kwiatkowski, dyrektor TVP Sport.

I ligę TVP przejęła od Polsatu, który niedawno pozyskał prawa do transmitowania Ligi Europy i Ligi Konferencji. Czy jest szansa, aby publiczny nadawca pokazywał także te rozgrywki? - Nie ma takich rozmów - uciął temat Kwiatkowski.