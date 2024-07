Flick szykuje hit! Ruszyły negocjacje. Lewandowski będzie zachwycony

Mowa o Thiago Alcantarze. Informację o zakończeniu kariery przez pomocnika podał w niedzielę wieczorem Fabrizio Romano. 33-latek od dawna miał problemy z urazami. W poprzednim sezonie zagrał tylko jeden mecz w barwach Liverpoolu.

REKLAMA

Zobacz wideo Anglia marnuje swój potencjał! Latające kufle, awantury

Alcantara dołączy do sztabu Flicka? "Coraz bliżej"

"Pasja i miłość Thiago do futbolu jednak nie ustają, gdyż po kilku miesiącach planowania jest gotowy na nowy rozdział w piłce nożnej" - dodawał włoski dziennikarz. I wygląda na to, że rozbrat Alcantary z futbolem może być naprawdę krótki. Hiszpański "Sport" informuje, że w swoim sztabie szkoleniowym widziałby go Hansi Flick. Niemiecki trener wciąż jest na etapie kompletowania zespołu, który pomoże mu w FC Barcelonie.

"Według informacji 'Sportu' dołączenie Thiago do sztabu szkoleniowego niemieckiego trenera jest bardzo realne. Początkowy opór byłego piłkarza zmalał i teraz jest coraz bliżej powiedzenia 'tak, chcę' trenerowi, który w ostatnich godzinach zrobił wiele, żeby go przekonać" - czytamy na łamach katalońskiego dziennika.

Sam Alcantara również oficjalnie potwierdził decyzję o przejściu na piłkarską emeryturę. W poniedziałek opublikował post w mediach społecznościowych. "Widzimy się wkrótce" napisał m.in. na X.

Temat ewentualnego dołączenia Alcantary do sztabu Barcelony może zostać poruszony już na poniedziałkowym spotkaniu wewnątrz klubu. "Thiago zdaje sobie sprawę z tego, że Flick byłby zachwycony, gdyby dołączył do jego zespołu" - dodaje "Sport".

Alcantara doskonale zna się z Flickiem, który prowadził go jako piłkarza w 26 meczach. Obca nie jest mu też współpraca z Robertem Lewandowskim - razem w Bayernie Monachium rozegrali blisko 200 spotkań i poprowadzili bawarski klub do wielkich sukcesów, chociażby zwycięstwa w Lidze Mistrzów.