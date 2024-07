UEFA podjęła decyzję ws. sensacji sezonu i klubu Bułki. Wiadomo, co z LM i LE

Marcin Bułka w ostatnim sezonie był kluczową postacią Nicei, która rewelacyjnie spisywała się w Ligue 1 i przez chwilę była nawet liderem. Ostatecznie zajęła piąte miejsce, co dało jej awans do Ligi Europy. Ale pojawiły się pewne komplikacje dotyczące występu w europejskich pucharach.

UEFA podjęła decyzję ws. Nicei i Manchesteru United w Lidze Europy. Klub Marcina Bułki odetchnął

Nicea jest własnością koncernu Ineos, który nie tak dawno wykupił udziały w Manchesterze United. Tak się złożyło, że w sezonie 2024/25 oba te kluby będą występować w Lidze Europy, co jest niezgodne z przepisami UEFA. Pierwsza Izba Komisji Kontroli Finansowej Klubów wszczęła w tej sprawie postępowanie, po którym zapadła decyzja.

"Izba wyraziła zgodę na dopuszczenie Manchesteru United i OGC Nice do Ligi Europy 2024/25" - ogłoszono na oficjalnej stronie UEFA. To ze względu na "wprowadzenie istotnych zmian" , które "w zakresie własności, zarządzania i wsparcia finansowego danych klubów znacznie ograniczają wpływ inwestorów i władzę decyzyjną w stosunku do więcej niż jednego klubu, zapewniając zgodność z zasadą własności wielu klubów na sezon 2024/25". Ponadto kluby nie będą mogły dokonywać miedzy sobą transferów, realizować wspólnych przedsięwzięć (np. komercyjnych) i posiadać wspólnej bazy danych dotyczącej piłkarzy oraz skautingu.

Sensacja sezonu La Ligi zagra w Lidze Mistrzów! UEFA ogłasza ws. Girony i Manchesteru City

Identyczny werdykt zapadł w sprawie dotyczącej Manchesteru City i Girony, która toczyła się w ramach tego samego postępowania. Oba kluby zakwalifikowały się do Ligi Mistrzów, oba też są własnością City Football Group. Ale po spełnieniu opisanych wyżej warunków dostały odpowiednią zgodę, co Girona potwierdziła w mediach społecznościowych. Będzie to dla niej pierwszy w historii występ w elitarnych rozgrywkach.

Manchester City i Girona rozpoczną rywalizację w LM od fazy ligowej, podobnie jak Manchester United i Nicea w LE. Wszystkie cztery kluby do gry wejdą we wrześniu.