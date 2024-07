Rewolucja. Tyle trzeba będzie zapłacić za oglądanie nowej Ligi Mistrzów w Canal+

Przyszły sezon przyniesie spore zmiany na rynku mediów telewizyjnych w Polsce. Polsat po sześciu latach przestanie transmitować mecze piłkarskiej Ligi Mistrzów. Na sportowych antenach tej stacji zobaczymy za to Ligę Europy i Ligi Konferencji Europy. Gdzie kibice zatem zobaczą najważniejsze klubowe rozgrywki?

REKLAMA

Zobacz wideo Co dalej z Lewandowskim? "To brzmi jak kiepski żart"

Tyle za nową Ligę Mistrzów. Media podały kwotę

Już od pewnego czasu wiadomo, że mecze pokazywane będą przez Canal+. To stacja mająca doświadczenie w transmitowaniu spotkań Ligi Mistrzów. Do sezonu 2026/27 włącznie pokaże nie tylko te rozgrywki, ale i Ligę Młodzieżową UEFA oraz mecze o Superpuchar Europy. Wszystko rozpocznie się od 14 sierpnia, kiedy na Stadionie Narodowym w Warszawie rozegrany zostanie mecz pomiędzy Realem Madryt i Atalantą.

Przejęcie praw telewizyjnych zbiega się z wielką reformą europejskiej piłki. UEFA zrewolucjonizowała Ligę Mistrzów, w której od nowego sezonu grać będzie 36 drużyn, a nie jak do tej pory 32. Znaną wszystkim doskonale fazę grupową zastąpi jedna wielka tabela. Faza ligowa sprawi, że w sumie w sezonie rozegranych zostanie więcej meczów. Zamiast 125 meczów kibice będą mogli śledzić 189 spotkań.

Można zadać sobie zatem pytanie, z jakimi kosztami dla przeciętnego kibica wiązać będą się te zmiany. Według informacji przekazanych przez "Przegląd Sportowy" istnieją plany uruchomienia siedmiu nowych kanałów "Canal+Extra", a także zmiany jednego z kanałów na "Canal+360".

"Żeby mieć dostęp do całej oferty, posiadacze podstawowego pakietu Canal+ mogą do niego dokupić pakiet Super Sport, który będzie zawierał siedem wspomnianych kanałów oraz dodatkowo dostęp do VOD. Kanały z pakietu Super Sport będą dostępne zarówno w ofercie telewizji satelitarnej, jak i przez internet w serwisie streamingowym Canal+ online" - czytamy we wspomnianym wyżej źródle.

Co z osobami, które w ofercie mają już wykupiony dostęp do kanałów Canal+? Jak podaje "PS" będą mogły wówczas wykupić dodatkowo pakiet Super Sport za 20 złotych miesięcznie. Do końca sierpnia usługa ma być bezpłatna. Nowi klienci będą mogli wykupić łączny pakiet kanałów Canal+ z opcją Super Sport za 65 złotych miesięcznie.