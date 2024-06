Euro trwa w najlepsze, a w Hiszpanii ogłaszają. Ważne wieści dla Lewandowskiego

Robert Lewandowski wraca do zdrowia - informują media. Coraz więcej wskazuje na to, że wystąpi w meczu z Austrią. Środa i czwartek mają być decydujące dla polskiego napastnika. O zwycięstwo w tym meczu będzie dużo łatwiej z najlepszym polskim piłkarzem. Wygrana znacząco przybliży Biało-Czerwonych do wyjścia z grupy.

Robertowi Lewandowskiemu pozostaje więc czekać na ostateczną decyzję lekarzy. W międzyczasie dotarły do niego ważne wieści z Hiszpanii. La Liga ogłosiła oficjalny terminarz na nowy sezon. FC Barcelona już wie, z kim zagra w pierwszej kolejce. Jej rywalem będzie Valencia. Wicemistrzowie Hiszpanii zagrają ten mecz na wyjeździe 17 lub 18 sierpnia. W ostatnim sezonie Barcelona w meczach z Valencią zdobyła cztery punkty. Zremisowała 1:1 i wygrała 4:2. Valencia zajęła 9. miejsce w lidze.

"A La Liga zaczyna się tak... Dowiedz się, jakie mecze będą rozgrywane pierwszego dnia!" - informuje profil hiszpańskiej ligi.

Wiemy kiedy El Clasico! Pierwszy mecz już w październiku

FC Barcelona w przyszłym sezonie będzie chciała odzyskać tytuł mistrzowski. W tym roku trafił on w ręce Realu Madryt. El Clasico, czyli starcie tych drużyn, na które co roku czekają miliony kibiców na całym świecie, odbędzie się w 11. oraz 35. kolejce. To oznacza, że pierwszy mecz odbędzie się pod koniec października, a drugi - być może decydujący o tytule - na początku maja 2025 roku.

W poprzednim sezonie miały miejsce trzy mecze Barcelony z Realem Madryt. Zespół Roberta Lewandowskiego wszystkie przegrał. Dwa razy w lidze - 1:2 i 2:3 - oraz raz w Superpucharze Hiszpanii, gdy Real wygrał aż 4:1. Robert Lewandowski zdobył w tych meczach tylko jednego gola.

Nowy sezon La Liga rozpocznie się w trzecim weekendzie sierpnia.

