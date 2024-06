Klamka zapadła. UEFA zdecydowała, gdzie Jagiellonia zagra w pucharach

Jagiellonia Białystok po raz pierwszy w historii klubu sięgnęła po mistrzostwo Polski. Dzięki zwycięstwu w ekstraklasie białostocki klub będzie miał okazję grać w eliminacjach Ligi Mistrzów. Choć "Jaga" ze względu na mizerną przeszłość w europejskich pucharach nie może liczyć na rozstawienie, to jednak drogę do fazy grupowej minimum Ligi Konferencji Europy ma niezbyt skomplikowaną.

REKLAMA

Zobacz wideo To nie żart... Tak Tureccy kibice zachowywali się w trakcie meczu z Polską

Dzięki grze w grupie mistrzowskiej, "Żółto-Czerwoni" będą mieli aż trzy szanse na zagwarantowanie sobie fazy grupowej LKE. Rozpoczynając od II rundy eliminacji Ligi Mistrzów, nawet przy najgorszym scenariuszu będą grali też w III rundzie eliminacji Ligi Europy, a następnie w IV rundzie eliminacji Ligi Konferencji. Jak łatwo zauważyć, ledwie jeden wygrany dwumecz daje drużynie Adriana Siemieńca grę przez całą jesień w LKE, a każde kolejne zwycięstwo grę w rozgrywkach wyższej rangi.

Stadion Jagiellonii po wizytacji UEFA. Jest raport. Dobre informacje dla mistrza Polski

Nie było jednak wiadomo, czy mistrz Polski będzie mógł rozgrywać swoje mecze na własnym obiekcie. Bo choć sam Stadion Miejski w Białymstoku jest obiektem o wysokim standardzie, to jednak dużym problemem była spora odległość od najbliższego lotniska. W przeszłości przepisy UEFA były bardziej konkretne, a białostocki obiekt był na granicy 200 kilometrów od lotniska w Modlinie. Teraz jednak wymagania UEFA są nieco bardziej uznaniowe:

"W pierwotnym założeniu, stadion dopuszczony jest tylko wtedy, gdy bezpośrednie loty międzynarodowe lub loty czarterowe są w stanie wylądować w akceptowalnej odległości od obiektu, w państwie zainteresowanego klubu. Wszystkie stadiony muszą zostać zaakceptowane przez administrację UEFA" - brzmi przepis europejskiej federacji.

W poniedziałek 3 czerwca na Stadionie Miejskim odbyła się wizytacja przedstawicielki UEFA, która przez kilka godzin sprawdzała zgodność nawet najdrobniejszych detali z przepisami Ligi Mistrzów. Dziewięć dni później, we wtorek 11 czerwca, Jagiellonia Białystok otrzymała raport z tej inspekcji.

Najważniejsza rzecz - jak dowiedział się Sport.pl, w raporcie nie znalazła się ani jedna uwaga krytyczna, która uniemożliwiałaby grę Jagiellonii w eliminacjach europejskich pucharów na własnym stadionie. Owszem, białostocki klub oraz spółka Stadion Miejski mają szereg drobiazgów do wykonania, by spełnić wszystkie wymagania UEFA, ale są to sprawy do załatwienia bez większego problemu w ciągu najbliższych kilku dni.

Oznacza to, że Stadion Miejski przy ulicy Słonecznej zostanie dopuszczony do eliminacji europejskich pucharów. A co z fazą grupową? Na dziś nie ma żadnych przeciwwskazań, by w tym przypadku było inaczej. Choć jeśli Jagiellonia wywalczy awans, przed jej grą w grupie UEFA przeprowadzi kolejną wizytację, to jednak już w trakcie czerwcowej wizytacji przedstawicielka europejskiej federacji wskazywała osobom z klubu i stadionowej spółki, jakie rzeczy będą musiały zostać zmienione lub poprawione, aby Jagiellonia mogła grać u siebie np. w Lidze Konferencji Europy.

Ani w raporcie, ani w trakcie wizytacji nie padła żadna uwaga, która sugerowałaby wykluczenie białostockiego Stadionu Miejskiego z organizacji ewentualnych meczów fazy grupowej europejskich pucharów. Dlatego też na dziś Jagiellonia Białystok nie musi się obawiać konieczności gry w pucharach w innym mieście, np. w Płocku czy Lublinie.

Czy to się może zmienić? Złośliwi powiedzieliby, że znając UEFA, należy być przygotowanym na każdy scenariusz i zwrot akcji, ale w klubie panuje przekonanie, że gdyby miało coś być nie tak, Jagiellonia Białystok już teraz otrzymałaby w tym względzie niezbędne informacje.

Mecze II rundy eliminacji Ligi Mistrzów zostaną rozegrane w dniach 24 i 31 lipca. Losowanie tej fazy rozgrywek odbędzie się jednak już za kilka dni - 19 czerwca.