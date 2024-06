A jednak! Sensacyjne wieści ws. przyszłości Szczęsnego. "Juve jest gotowe"

Wojciech Szczęsny odejdzie z Juventusu? Polski bramkarz do tej pory niechętnie brał taki scenariusz pod uwagę, choć zainteresowania jego usługami nie brakuje. Według włoskich mediów sam klub również chętnie by go sprzedał. Fabrizio Romano twierdzi, że Juventus już zaczął rozmowy z gigantem ligi saudyjskiej. Czy Szczęsny dołączy do gwiazdozbioru, który w ostatnim czasie stworzyli tamtejsi szejkowie?

