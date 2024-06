Wojciech Szczęsny otrzymał bajeczną ofertę. Nawet się nie zastanawiał

Piłkarska przyszłość Wojciecha Szczęsnego jest owiana tajemnicą. Wiele wskazuje na to, że po mistrzostwach Europy bramkarz reprezentacji Polski wróci do klubu, który chce się go pozbyć. Szczęsnego nie zraża, że do Juventusu wkrótce ma trafić Michele Di Gregorio, a nowy trener - Thiago Motta - ponoć nie jest fanem Polaka. Okazję wyczuli szejkowie, ale piłkarz właśnie miał odrzucić bajeczną ofertę.

3 Fot. Grzegorz Celejewski / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl