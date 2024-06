Co za wpadka! Niemcy od razu zauważyli, co zrobił Zidane [WIDEO]

Real Madryt w sobotni wieczór po raz 15. w historii i po raz piąty w ostatniej dekadzie wywalczył puchar Ligi Mistrzów. W wielkim finale na Wembley pokonał Borussię Dortmund 2:0 po golach Daniego Carvajala i Viniciusa Juniora. Zanim mecz się rozpoczął, upragnione trofeum wniosły na murawę dwie legendy obu klubów Karl-Heinz Riedle oraz Zinedine Zidane. Ten drugi popełnił przy tym drobne faux pas.

Tak Zidane wyszedł na finał Ligi Mistrzów. Wszyscy patrzyli na jedno. Koszmarna wpadka

Kibice przed telewizorami przed pierwszym gwizdkiem mogli zobaczyć, jak Zidane i Riedle wychodzą z tunelu z pucharem, wznoszą go w górę i kładą na specjalnym stojaku. Od razu w oczy rzuca się, że Francuz w międzyczasie dość nerwowo zapina marynarkę. Niemiecki dziennik "Bild" od razu wytknął mu, że zrobił to źle. Widać to także na krążącym po mediach społecznościowych nagraniu.

Zidane zapiął dolny guzik, który powinien pozostać rozpięty. Jakby tego było mało, przełożył go przez górną dziurkę, dlatego marynarka leżała na nim nieco krzywo. Były piłkarz i trener Realu zupełnie tego nie zauważył i mimo to prezentował się bardzo dostojnie. Podczas ceremonii dekoracji naprawił już swój błąd i wyszedł ubrany tak, jak należy.

51-latek na meczu znalazł się nieprzypadkowo. UEFA o wniesienie pucharu poprosiła bowiem wyjątkowo ważne postaci w kontekście sukcesów obydwu drużyn w Lidze Mistrzów. Zidane z Realem Madryt triumfował w tych rozgrywkach aż czterokrotnie - raz jako piłkarz w sezonie 2001/02 i trzy razy jako trener (w latach 2016-18). Z kolei Riedle mocno przyczynił się do jedynego w historii triumfu Borussii Dortmund. To właśnie on strzelił dwa gole w wygranym 3:1 finale z Juventusem w roku 1997.