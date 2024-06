Wszystko jasne! Tak wygląda sytuacja polskich klubów w el. do pucharów

Real Madryt po raz 15. w historii sięgnął po triumf w Lidze Mistrzów. Choć w pierwszej połowie lepiej wyglądała Borussia, to ostatecznie górą byli "Królewscy". Decydujące gole zdobyli Dani Carvajal oraz Vinicius Junior.

Wisła Kraków trzymała kciuki za Borussię. Trudna droga zdobywców Pucharu Polski

Sobotni finał był także istotny z punktu widzenia... Wisły Kraków. Od rozstrzygnięć tego meczu zależało, od której rundy zespół z Krakowa rozpocznie eliminacje do europejskich pucharów. Wygrana Realu to nie są dobre wiadomości dla "Białej Gwiazdy". Czeka ich rywalizacja już od pierwszej rundy el. do Ligi Europy. Gdyby górą byli Niemcy, Wisła zaczęłaby od rundy drugiej.

W przypadku awansu Wisły do kolejnej rundy kwalifikacji polski zespół nie będzie rozstawiony. W przypadku odpadnięcia dalej będzie mógł walczyć o fazę grupową Ligi Konferencji Europy.

Jagiellonia Białystok, Śląsk Wrocław i Lega Warszawa. Oto sytuacja pozostałych pucharowiczów

Wynik Realu nie miał wpływu na losy pozostałych polskich pucharowiczów. Jagiellonia Białystok rozpocznie walkę o Ligę Mistrzów od drugiej rundy. Warto dodać, że białostoczanom do fazy grupowej pucharów wystarczy... wygrany jeden dwumecz. Jeśli najlepsza polska drużyna awansuje do trzeciej rundy el. Ligi Mistrzów lub czwartej rundy el. Ligi Europy, nawet w przypadku porażki będzie grać w fazie grupowej Ligi Konferencji Europy.

Śląsk Wrocław i Legia Warszawa powalczą o udział w Lidze Konferencji Europy i rozpoczną zmagania od drugiej rundy. Wicemistrzowie Polski nie będą rozstawieni w losowaniu, a warszawianie tak. Legia może liczyć więc na teoretycznie słabszych rywali.

Polskie kluby w el. do europejskich pucharów:

Jagiellonia Białystok - początek od drugiej rundy el. do LM

Wisła Kraków - początek od pierwszej rundy el. do LE

Śląsk Wrocław, Legia Warszawa - początek od drugiej rundy el. do LKE

Eliminacje do europejskich pucharów rozpoczną się w lipcu. Losowanie zaplanowano na drugą połowę czerwca.