Kuriozum! Real wysyła przelew Borussii Dortmund po finale Ligi Mistrzów

Real Madryt z piętnastym w historii triumfem w Lidze Mistrzów! Choć w pierwszej połowie to Borussia przeważała i miała bardzo dobre okazje do zdobycia bramki, to ostatecznie "Królewscy" zadali decydujące ciosy. W 74. minucie bramkę zdobył Dani Carvajal, a kilka chwil później wynik meczu ustalił Vinicius Junior.

Real Madryt musi zapłacić Borussii Dortmund. Chodzi o bonusy za transfer Jude Bellinghama

Wygrana Realu Madryt oznacza, że Hiszpanie muszą zapłacić Borussii Dortmund 4,5 miliona euro. Ma to związek z zapisami w umowie transferu Jude Bellinghama. "Sky Sports" dotarło do ustaleń między klubami, które mówiły o tym, że Niemcy otrzymają od Realu bonus, gdy w jednym z pierwszych sezonów gry Bellinghama w Madrycie "Królewscy" wygrają Ligę Mistrzów.

Co ciekawe, to nie jest jedyny bonus, jaki otrzyma niemiecki klub. W umowie był także zapis o wypłaceniu przez Real Niemcom 5 milionów euro w przypadku zgarnięcia przez "Królewskich" mistrzostwa Hiszpanii.

Oprócz 4,5 miliona euro od Realu na konto Borussii wpłynie jeszcze nagroda za udział w finale od UEFA. Ta wynosi 15,5 miliona euro. To oznacza, że Niemcy zarobią łącznie tyle samo... co zwycięzcy. Na konto Realu również wpłynie bowiem 20 milionów euro. Tyle przeznaczono triumfatorom.

Przypomnijmy, że Jude Bellingham dołączył do Realu za 103 miliony euro. Umowa Anglika z Realem Madryt jest ważna do 30 czerwca 2029 roku. Portal Transfermarkt aktualnie wycenia go na 180 milionów euro. W tym sezonie Ligi Mistrzów Jude Bellingham rozegrał 11 meczów, w których strzelił cztery gole i zanotował cztery asysty.