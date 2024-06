Gdzie oglądać finał Ligi Mistrzów? Uwaga! Zaszła ważna zmiana

W przeddzień wielkiego finału Ligi Mistrzów pomiędzy Realem Madryt a Borussią Dortmund Londyn nie był jeszcze zdominowany przez kibiców obu zespołów, ale na pewno przez branding europejskiej federacji. Trudno było nie zauważyć, że coś wielkiego w sobotni wieczór odbędzie się w brytyjskiej stolicy. Cztery strefy kibica, turniej piłkarskich legend czy uśmiechający się w okolicach Wembley gigantyczny Jose Mourinho. Londyn jest gotowy na wielki piłkarski spektakl - pisał prosto z miejsca zdarzeń dziennikarz Sport.pl Jakub Seweryn.

REKLAMA

Zobacz wideo Probierz zaskoczył wszystkich! "Chcieliśmy zrobić niespodziankę"

Finał Ligi Mistrzów. Kto pokaże mecz?

Real Madryt ma szansę zdobyć 15. Puchar Europy w swojej historii. To absolutni rekordziści rozgrywek i też faworyci sobotniego starcia. Na drodze do upragnionego trofeum stanie im jednak Borussia Dortmund, która po drodze do londyńskiego finału eliminowała faworyzowane PSG.

Będzie to ostatni mecz legendarnego Marco Reusa w koszulce BVB. On, a także Mats Hummels wracają na Wembley po 11 latach. Wówczas, w ostatnim finale z udziałem Borussii, przegrali przeciwko Bayernowi Monachium 1:2.

Polscy kibice z pewnością z wypiekami na twarzach będą śledzić starcie. Możliwości do tego będzie kilka. W naszym kraju nadawcą finału jest Telewizja Polsat i to ona będzie transmitować mecz. Pokaże go nie tylko w Polsacie Sport Premium 1, ale i w Polsacie Sport, a co najważniejsze na głównej antenie Polsatu. Początek spotkania o 21:00. Mecz będzie dostępny także za pośrednictwem serwisu streamingowego Polsat Box Go. Spotkanie skomentują Bożydar Iwanow i Maciej Stolarczyk. Warto dodać, że w przeciwieństwie do poprzednich lat transmisji nie będzie w Telewizji Polskiej. To ważna zmiana.

Jak wyglądała oglądalność finału przed rokiem? Dane przedstawiał portal press.pl. - Transmitowane w sobotę 10 czerwca spotkanie pomiędzy Manchesterem City a Interem Mediolan najwięcej widzów miało w Dwójce – 1,24 mln (11,6 proc. w grupie ogólnej 4+ i 12,02 proc. w komercyjnej 16-59). W Polsacie mecz śledziło 1,19 mln osób (odpowiednio 11,1 proc. i 12,7 proc.), a w TVP Sport – 65 tys. (odpowiednio 0,61 proc. i 0,61 proc.). W TVP Sport nadawano niestandardowy komentarz w formule loży szyderców, z udziałem m.in. dziennikarza Mateusza Borka. Transmisja na wszystkich tych antenach trwała od ok. 20.45 do 23.