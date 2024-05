Dramat reprezentanta Polski! Klub podjął decyzję. Czas się żegnać

Zalewski w barwach Romy zagrał już 105 spotkań. Aż 90 z nich pod wodzą Jose Mourinho. Gdy w połowie stycznia Portugalczyk został zastąpiony przez legendarnego Daniele De Rossiego, to Zalewski - od dawna będący w co najwyżej przeciętnej formie - stracił miejsce w składzie.

Zalewski na wylocie z Romy. Sprzedadzą go już latem?

U De Rossiego Zalewski dostawał coraz mniej minut na boisku. Od połowy lutego rzadko kiedy podnosi się z ławki rezerwowych. W tym czasie zagrał tylko cztery mecze - z Fiorentiną (17 minut), Lecce (64 minuty), Udinese (71 minut) i Juventusem (45 minut). W tych spotkaniach nie pokazał się jednak z na tyle dobrej strony, żeby zapracować na zaufanie nowego szkoleniowca.

Teraz ma ponieść tego konsekwencje. Według "La Gazzetta dello Sport" Roma wystawiła Zalewskiego na listę transferową i liczy na to, że uda się go sprzedać już w zbliżającym się letnim okienku transferowym. Pieniądze zarobione na tym transferze rzymianie mieliby wykorzystać na nowe wzmocnienia.

Kontrakt Zalewskiego z Romą obowiązuje do czerwca 2025 roku, więc latem będzie ostatnia szansa, żeby sprzedać go za porządne pieniądze. Serwis "Transfermarkt" obecnie wycenia go na 12 milionów euro.

Wartość ewentualnego transferu na pewno zwiększyłaby się dzięki dobrej grze Zalewskiego na zbliżających się mistrzostwach Europy. Trudno sobie wyobrazić, żeby Michał Probierz nie postawił na zawodnika, który do tej pory go nie zawodził. Piłkarz Romy był kluczową postacią wygranych baraży.

Przed Polakami trudne zadanie. W grupie Euro 2024 mierzą się z Francją, Holandią oraz Austrią. Wiary w sukces nie brakuje u Roberta Lewandowskiego, który w rozmowie z kanałem "Łączy Nas Piłka" stwierdził, że "kibice będą dumni".

Przed Romą ostatni mecz w tym sezonie. W niedzielę o 20:45 rzymianie zagrają z Empoli.