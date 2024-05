Oto uczestnicy Ligi Mistrzów. Niewiarygodne. Dwa kraje mogą wprowadzić sześć drużyn!

Spotkanie Atalanty Bergamo z Bayerem Leverkusen w finale Ligi Europy zapowiadało się jako absolutny hit. Mecz faktycznie był świetny, ale tylko z jednej strony, bo Włosi kompletnie zdominowali i zdemolowali rywali. Drużyna Gian Piero Gasperiniego przerwała rywalom serię 51 meczów bez porażki i wygrała z nimi aż 3:0 po hattricku Ademoli Lookmana. Tym samym awansowała do Ligi Mistrzów.

To oni zagrają w Lidze Mistrzów w sezonie 2024/25. Atalanta awansowała

Już przed spotkaniem Atalanty z Bayerem wiadomo było, że Niemcy są pewni kwalifikacji do Ligi Mistrzów, ponieważ wygrali Bundesligę. Klub z Bergamo nie miał zagwarantowanego udziału w elitarnych rozgrywkach, ponieważ nie jest pewny piątego miejsca w Serie A i dopiero wygrana w finale Ligi Europy uplasowała zawodników z Bergamo w najważniejszym z europejskich pucharów.

Tym samym poznaliśmy już 26. uczestnika Ligi Mistrzów w sezonie 2024/25. Atalanta stała się jednocześnie piątym klubem z Włoch z kwalifikacją i jeśli utrzyma też piątą lokatę w lidze, to wpuści do Ligi Mistrzów jeszcze AS Romę. Włosi będą wtedy najliczniejszą nacją w elitarnych rozgrywkach. Na ten moment dzielą to miano z Niemcami, który również mogą wprowadzić sześć zespołów. Stanie się tak, jeśli Borussia Dortmund wygra w finale Ligi Mistrzów z Realem Madryt. Wówczas do elity wejdzie także szósty w Bundeslidze Eintracht Frankfurt.

Anglicy i Hiszpanie otrzymali po cztery miejsca, Francuzi trzy, a Holendrzy dwa. Z innych lig na razie awans ma po jednym klubie.

Lista uczestników Ligi Mistrzów w sezonie 2024/25:

Inter, Atalanta, Juventus, AC Milan, Bologna

Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Bayern Monachium, RB Lipsk, VfB Stuttgart

Real Madryt, FC Barcelona, Girona, Atletico Madryt

Manchester City, Arsenal, Liverpool, Aston Villa

PSG, Brest, AS Monaco

PSV Eindhoven, Feyenoord Rotterdam

Celitc Glasgow

Strum Graz

Sporting Lizbona

Nowy format Ligi Mistrzów sezonie 2024/25. Zmiany są ogromne

Na ten moment znamy więc 26. uczestników Ligi Mistrzów, w której zostało już tylko dziesięć miejsc. W kolejnym sezonie UEFA przewidziała o cztery miejsca więcej niż w obecnym, co ma związek ze znaczną zmianą formatu rozgrywek. W nich nie zobaczymy już dobrze znanej fazy grupowej.

Teraz oglądać będziemy "fazę ligową", w której wszystkie 36 klubów trafi do jednej ligi i każdy z nich rywalizować będzie z ośmioma losowo wybranymi rywalami. Po dwa mecze (domowy i wyjazdowy) drużyny zagrają z zespołami z czterech "koszyków", ustawionych według siły zespołów. Po tych meczach zespoły z miejsc 9-24 rozegrają baraże o awans do 1/8 finału. Zwycięzcy zagrają tam z zespołami z miejsc 1-8. A potem już tradycyjnie: ćwierćfinały, półfinały i finał.