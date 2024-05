Wielka szansa przed Wisłą Kraków. Co za wieści! Chodzi o europejskie puchary

Wisła Kraków w drodze po trofeum pokonała takie ekstraklasowe drużyny jak Widzew Łódź i Piast Gliwice. W finale po pełnym dramaturgii meczu - doprowadziła do dogrywki po bramce w doliczonym czasie gry - udało jej się pokonać Pogoń Szczecin. Tym samym pierwszoligowiec będzie jedną z drużyn, która będzie reprezentować Polskę w europejskich pucharach.

REKLAMA

Zobacz wideo Josue żegna się z kibicami Legii. "Mogę jedno obiecać"

Koniec sezonu ekstraklasy coraz bliżej. Kto zagra w europejskich pucharach?

Do krakowskiego klubu dołączą jeszcze trzy najlepsze drużyny ekstraklasy. Obecnie wszystko wskazuje na to, że pierwsze dwa miejsca zajmą Jagiellonia Białystok i Śląsk Wrocław - tylko te dwie drużyny walczą jeszcze o mistrzostwo Polski. Trzecie miejsce najpewniej zajmie ktoś z grona Legia Warszawa, Górnik Zabrze, Lech Poznań, Raków Częstochowa, Pogoń Szczecin. Obecnie brązowe medale trafiłyby do podopiecznych Goncalo Feio, ale ich przewaga nad goniącymi jest minimalna.

Takie rozstrzygnięcia sprawiają, że ekstraklasa jest obecnie jedną z najciekawszych lig w Europie. Jednocześnie oznacza to, że zespoły, które w ostatnich latach budowały współczynnik rankingowy w Europie - zwłaszcza Legia i Lech - mogą znaleźć się poza pucharami. W najgorszym pod tym względem scenariuszu w europejskich pucharach zagrają cztery kluby z niskim współczynnikiem.

Taki finisz sezonu oznaczałby, że w teorii polskim klubom będzie trudniej o awans do fazy grupowej jakichkolwiek europejskich rozgrywek, bo w eliminacjach będą trafiać na mocniejsze kluby. Z tego powodu cieszy każda wiadomość, która zwiększa ich szansę na jak najdłuższą grę w Europie.

Wisła coraz bliżej rozstawienia w Lidze Europy. Co ją czeka?

Dzięki zawieszeniu rosyjskich klubów przez UEFA, mistrz Polski zacznie grę w 2. rundzie kwalifikacyjnej Ligi Mistrzów. To oznacza, że wystarczy mu tylko jeden wygrany dwumecz w eliminacjach, żeby mieć pewność gry w fazie grupowej europejskich pucharów. Jan Sikorski - analityk prowadzący stronę rankinguefa.pl, na której śledzi rankingową sytuację polskich klubów w europejskich pucharach - teraz przekazał dobre wieści dotyczące Wisły Kraków.



"Coraz ciekawsza obsada w eliminacjach LE. Dziś zakwalifikowały się do nich Botew, Paks oraz Corvinul (drugoligowiec z Rumunii). Wyniki dwóch pierwszych klubów bardzo przybliżają Wisłę do rozstawienia w I rundzie" - napisał na Twitterze.

"Zgodnie z tym, co zapowiadałem w poniedziałek, rozstawienie Wisły w I rundzie eliminacji LE zaczyna się klarować i to jeszcze szybciej niż się wydawało. W Bułgarii puchar wygrał Botew, a na Węgrzech Paks. Oba te kluby są niżej notowane i łącznie mamy takich w tej rundzie już 6 (oprócz nich jeszcze Elfsborg, Corvinul, Ruzomberok i zdobywca Pucharu Słowenii – Rogaska lub Gorica)" - wyjaśnia dokładnie na rankinguefa.pl.

Co musi się wydarzyć, żeby Wisła na pewno była rozstawiona w pierwszej rundzie? "W wariancie bez przesunięć Wisła potrzebowałaby już tylko dwóch korzystnych rozstrzygnięć w czterech ligach lub pucharach (Cypr, Azerbejdżan, Mołdawia, Kosowo)" - tłumaczy Sikorski.

"Przesunięcia w eliminacjach LE nie są jeszcze potwierdzone, ale coraz więcej wskazuje na to, że jeżeli zwolni się jedno miejsce w fazie ligowej lub w III rundzie eliminacji, to cztery zespoły będą przesunięte z I do II rundy" - pisze analityk. W takim wypadku kibice Wisły muszą liczyć na Atalantę. Jeżeli włoski klub zajmie miejsce w czołowej szóstce Serie A, to najpewniej aż cztery silniejsze zespoły - z Danii, Chorwacji, Grecji i Izraela - wystartują w drugiej rundzie eliminacyjnej, a nie pierwszej. W takim wypadku krakowski klub byłby rozstawiony.

Może być nawet lepiej. Wisła zacznie eliminacje Ligi Europy od drugiej rundy?

To nie koniec dobrych wiadomości dla pierwszoligowca. "Wciąż istnieje też możliwość, że Wisła zacznie eliminacje LE od II rundy. Może się tak stać, jeżeli w późniejszych rundach LE zwolni się nie jedno, a dwa miejsca. Do tego, oprócz wspomnianego warunku z Atalantą, konieczne jest wygranie Ligi Mistrzów przez Borussię Dortmund" - wyjaśnia Sikorski.

Na razie Wisła Kraków skupia się jednak nie na grze w europejskich pucharach, a walce o awans. Obecnie podopieczni Alberta Rude zajmują dopiero 7. miejsce w I lidze, co oznacza, że na ten moment omijają ich baraże. Braku ekstraklasy nie osłodziłby nawet start w drugiej rundzie eliminacyjnej Ligi Europy. W najbliżej kolejce Wisła zagra na wyjeździe z GKS-em Katowice, któremu marzy się awans bezpośredni kosztem Arki Gdynia.